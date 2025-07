Sokkoló jövő: hamarosan milliók halálát okozzák a szuperbaktériumok

Az antibiotikumrezisztens baktériumok terjedése 2050-re évente közel 2 billió dollár veszteséget okozhat a világgazdaságnak, és milliók halálához vezethet. A lesújtó tendencia vesztesei az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az EU országai lesznek, ezek gazdaságait fogja ugyanis leginkább érinteni a probléma – számolt be a Center for Global Development friss kutatásának eredményeiről a The Guardian.

A baktériumok kutatásában nem festenek túl rózsás jövőképet elénk. Fotó: Getty Images

Milliók élete és gazdasági teher

Az előrejelzések szerint az antibiotikumrezisztencia okozta halálesetek száma 60 százalékkal nőhet 2050-ig. És ha mindez nem lenne elég: ezzel párhuzamosan Kína évi 722 milliárd dolláros, az USA 295,7 milliárd dolláros, az EU pedig 187 milliárd dolláros GDP-veszteséget szenvedhet el.

A financiális terhet magyarázza, hogy a szuperbaktériumok több kórházi felvételt, hosszabb és intenzívebb kórházi tartózkodást, drágább másodvonalbeli kezeléseket és összetettebb ellátást igényelnek. A rezisztens fertőzések kezelése nagyjából kétszer olyan költséges, mint azoké, amelyekre hatnak az antibiotikumok.