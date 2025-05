Gyönyörű, de veszélyes: ezek a gyöngyvirág-mérgezés tünetei

Elsőre talán nem is gondolnánk, mennyire veszélyesek lehetnek egyes, a közelünkben is megtalálható növények. A csokrokban és kertekben gyakran felbukkanó gyöngyvirág (Convallaria majalis) ezek közé tartozik. Gyakran keverik az ehető és egészséges medvehagymával, amelynek leveleit több ételben is fel lehet használni édesítőként. A medvehagyma levelei hosszúkásak, lándzsa alakúak, 3-4 cm szélesek és puhák, szemben a gyöngyvirágéval, ami érdesebb, papírszerű tapintású. A levélfonákja matt, míg a gyöngyvirágé fényes, és jellegzetes, fokhagymára emlékeztető illata van.

Mindegyik része veszélyes

Bár nagyon kis mennyiségben felhasználható gyógyászati készítményekben is, a növény elfogyasztása súlyos problémákhoz, szívpanaszokhoz, sőt halálhoz is vezethet. A növény minden része megbetegedést okozhat, ha megeszik, ezért a súlyos toxicitásúak közé sorolják. A virág gyökerei tartalmazzák a legtöbb mérget, de a mérgezéses esetek leggyakrabban gyerekeket érintenek, akik esznek a növény bogyóiból.

Jobban járunk, ha csak távolról csodáljuk meg a gyöngyvirágot. Fotó: Getty Images

Súlyos panaszokat okozhat

Míg a gyöngyvirágban lévő vegyületek elsősorban a szívet támadják meg, a gyöngyvirág mérgező hatása az egész testet érintheti - olvasható a WebMD oldalán.

Szívpanaszok . A gyöngyvirág miatt a szívverés lassabb, erőteljesebb és szabálytalan lehet. Ez akár ájuláshoz is vezethet.

. A gyöngyvirág miatt a szívverés lassabb, erőteljesebb és szabálytalan lehet. Ez akár ájuláshoz is vezethet. Emésztőrendszeri tünetek . A mérgezés járhat hasmenéssel, étvágytalansággal, émelygéssel, hasfájással, gyakori éjszakai vizeléssel és hányással is. Idegrendszeri panaszok.

. A mérgezés járhat hasmenéssel, étvágytalansággal, émelygéssel, hasfájással, gyakori éjszakai vizeléssel és hányással is. Idegrendszeri panaszok. A gyöngyvirág az idegrendszerre is hatással lehet: a beteg ilyenkor fejfájást, általános gyengeséget, zavartságot, letargiát, álmosságot, depressziót tapasztalhat.

is hatással lehet: a beteg ilyenkor fejfájást, általános gyengeséget, zavartságot, letargiát, álmosságot, depressziót tapasztalhat. Látással kapcsolatos panaszok is felmerülhetnek, például elmosódva látja maga körül a világot az érintett.

kapcsolatos panaszok is felmerülhetnek, például elmosódva látja maga körül a világot az érintett. Bőrproblémák. Ahol hozzáér a növény az ember bőréhez, ott duzzanat, kiütések, dudorok és hólyagok jelenhetnek meg. Ezen kívül viszkethet is az érintett bőrfelület.

Mindenképpen orvosi segítség kell

Ha fenti tüneteket tapasztaljuk, minél előbb forduljunk orvoshoz! Akkor is, ha kiderül, hogy mi vagy egy szerettünk fogyasztott a növényből, de még nem jelentkeztek panaszok.

A kezelés része lehet aktív szén adása a méreg felszívódása érdekében, illetve intravénásan is adhatnak gyógyszereket, amelyek ellensúlyozzák a méreg hatásait. A tünetek, például a szabálytalan szívverés enyhítése érdekében is szükség lehet gyógyszerre.

A panaszok általában 1-3 napig tartanak; lehet, hogy ez idő alatt végig kórházban kell tartózkodni. Megfelelő és időben megkapott orvosi ellátás mellett a halál nem valószínű.

Az állatokra is veszélyes

Ha azt látjuk vagy gyanítjuk, hogy a kutyánk vagy a macskánk gyöngyvirágot evett, azonnal forduljunk állatorvoshoz. A prognózis az állat méretétől és egészségi állapotától, az elfogyasztott mennyiségtől és attól függ, hogy a növény mely részéből evett. A hagyma és a gyökerek elfogyasztása néhány órán belül halálhoz vezethet - írja a FirstVet.