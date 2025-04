Ijesztő tüneteket okozhat a gyomorfekély

Szúrós, általában éhgyomorra jelentkező hasi fájdalom esetén felmerülhet a gyomor- és nyombélfekély gyanúja. Étkezés után általában elmúlik a fájdalom, de később visszatérhet, sőt: annyira erős lehet, hogy még éjszaka is felébred tőle az ember. A csípős és fűszeres ételek, valamint a szénsavas italok és az alkohol is irritáló hatású lehet.

Amikor a fekély már vérzik, akkor előfordulhat, hogy valaki ki is hányja azt (ez lehet piros vagy fekete is), valamint a széklete is véres lehet (szinte fekete színű). Szédüléssel vagy ájulással is járhat ez az állapot.

Akkor beszélünk gyomor- és nyombélfekélyről, ha az érintett terület nyálkahártyájának folytonossága megsérül, azon felszínes vagy mélyre terjedő sebfelszín alakul ki. Ez gyakran krónikus folyamat, de akut esetekben nagyon rövid idő alatt is kialakulhat fekély. Az állapotról itt írtunk részletesen.

Fontos, hogy a fenti panaszokkal minél előbb keressünk fel orvost! A gyomorproblémák esetén a diagnózis felállításához általában szükség van gyomortükrözésre is. Ilyenkor nemcsak a sebek láthatóak, hanem szövettani vizsgálatra is lehetőség van, így egyértelműen kimutatható, ha baktérium okozta a fekélyt.

Hogyan kezelhető a gyomorfekély?

A diagnózis felállítása után általában gyógyszeres kezelés következik - olvasható a Cleveland Clinic oldalán. Többféle készítményre is szükség lehet, egyrészt a gyulladás csökkentésére és a gyomorsav ellen, valamint antibiotikumra is, ha baktérium okozta a gyomorfekélyt. Ha valamilyen más betegség okozta az állapotot, akkor annak a kezelése sem maradhat el. Ha rendszeresen olyan gyógyszert szed valaki, ami irritálja a gyomrát (például nem-szteroid gyulladáscsökkentőt), akkor lehetőség szerint azt el kell hagyni. Gyomorvédő gyógyszerek segíthetnek megakadályozni a gyomorfekély újbóli kialakulását.

Súlyosabb esetben, például vérző vagy perforált fekély esetén már orvosi beavatkozásra is sor kerülhet. Ez akár az endoszkópos vizsgálat alatt is megtörténhet: vérzés esetén közvetlenül a sebbe adhatják a gyógyszert, illetve össze is varrhatják.

Életmódbeli változtatások is segíthetnek

Ugyan a dohányzás nem okoz gyomorfekélyt, de súlyosbíthatja az állapotot, ezért érdemes elhagyni, ahogy az alkoholt is. Az alkohol ugyanis irritálhatja és erodálhatja a gyomor nyálkahártyáját, és növeli a gyomorsavat is. Ezeken kívül a kezeletlen, állandó stressz is ronthat a fekélyen - írja a Mayo Clinic.