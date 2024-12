8 tipp, hogy ne húzódjon a stressz a gyomrodra

A túlzott stressz, az állandó készenléti állapot kimeríti a szervezet tartalékait. Ilyenkor a szívverés és a légzés felgyorsul, az izmok pedig megfeszülnek, ha tehát ez állandósul, ingerlékenységet és számos testi tünetet, betegséget idézhet elő. A folyamatos stressz károsan hat például az idegrendszerre, magasvérnyomás-betegséghez, így akár szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet, de jelentősen kihathat az emésztőrendszer működésére is.

Gyomorideget is okozhat a stressz. Fotó: Getty Images

Amikor a gyomrod sínyli meg

A stressz egyik leggyakoribb tünete a köznyelvben "gyomoridegnek" is nevezett emésztőrendszeri probléma, amely megmutatkozhat diszkomfortérzet, fájdalom, görcs, puffadás, hányinger, hányás, hasmenés vagy székrekedés formájában is. Ennek oka, hogy az idegrendszer és a gyomor közvetlen összeköttetésben áll egymással. Ha feszültek vagyunk, kevesebb enzim és – a bélfalakat védő – nyák termelődik, aminek következtében zavar támad az emésztés folyamatában, és a teljes emésztőrendszer is sebezhetővé válik. Emellett az enzimhiánytól méreg- és salakanyagok halmozódhatnak fel a szervezetben, amelyek szintén különböző kellemetlen emésztőrendszeri tüneteket okozhatnak.

A stressz ráadásul befolyásolja az étvágyat: van, aki gondolni sem tud ilyenkor az ételre, míg mások jóval többet esznek a kelleténél. Mindkét véglet esetén megjelenhet émelygés, gyomorégés, hasfájás és székelési probléma is.

Stresszes helyzetekben ezen kívül fokozódik a gyomorsav-termelődés, a szimpatikus idegrendszer viszont a gyomor ürülését lassítja, a vastagbél funkcióját pedig gyorsítja. Mivel ilyenkor a belek eleve kevesebb vérhez és oxigénhez jutnak, a bélmozgás is megváltozik, az anyagcsere pedig lelassul. A folyamatos feszültség ráadásul az immunrendszerre is negatívan hat, ami miatt felborulhat a bélflóra egyensúlya is.

A krónikus stressz kiválthatja vagy súlyosbíthatja az alábbi tüneteket, betegségeket:

- gyomorégés,

- emésztési problémák,

- reflux,

- gyomor- és nyombélfekély,

- gyulladásos bélbetegség,

- irritábilis bél szindróma (IBS),

- szélgörcs,

- hányinger, hányás,

- hasmenés vagy székrekedés.

Tippek, amelyekkel rendbe hozhatod a gyomrod

· Találd meg a számodra leghatékonyabb stresszkezelési technikát! Egyeseknek az olvasás, a sport, a séta, a jóga, a relaxáció, a meditáció vagy a tánc válik be, míg másokat egy kád forró víz, az erdő, egy baráti beszélgetés vagy bármilyen szeretett hobbi lazít le.

· Szánj elég időt az étkezésekre! Az útközben bekapott és sietve, félig megrágott falatok nem tesznek jót az emésztésnek és fokozhatják az emésztési panaszokat.

· Figyelj oda, hogy amikor csak lehet, rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étrendet kövess! Kerüld a túlságosan cukros, zsíros, fűszeres, finomított szénhidrátokban gazdag kész- vagy félkész ételeket!

· Állj le a dohányzással, és kerüld az alkoholt!

· Aludj, pihenj eleget!

· A panaszok enyhítésére a bélflórát probiotikumokkal állíthatod helyre, az emésztőrendszer regenerálódását pedig emésztőenzimeket pótló készítményekkel segítheted elő.

· A gyomorégést is enyhítheted speciális étrenddel vagy a patikákban, vény nélkül kapható készítményekkel.

· Ha az emésztőrendszeri tüneteid állandósulnak, keress fel egy gasztroenterológust, ha pedig a stressz tartós, és állandóan szorongsz, vagy depressziós vagy, arra specializálódott szakembertől kérj segítséget!