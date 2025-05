Gyomorfekélyről akkor beszélünk, amikor a gyomor nyálkahártyája megsérül, azon felszínes vagy mélyre terjedő sebfelszín alakul ki. Ez gyakran krónikus folyamat, de akut esetekben nagyon rövid idő alatt is kialakulhat fekély.

Ez az állapot általában szúrós, általában éhgyomorra jelentkező hasi fájdalommal jár. Étkezés után általában elmúlik a fájdalom, de később visszatérhet; akár annyira erős is lehet, hogy még álmából is felébreszti az érintettek. A csípős és fűszeres ételek, valamint a szénsavas italok és az alkohol is irritáló hatású lehet.

Ahogy a Mayo Clinic írja, a gyomorfekély járhat émelygéssel, puffadással, gyomorégéssel és hányingerrel is. Ha vérzik a fekély, akkor a beteg vért hányhat fel, illetve a széklete is sötét, szinte fekete lehet tőle.

Több fájdalmas és kellemetlen tünetet képes okozni a gyomorfekély. Fotó: Getty Images

A gyomorfekély leggyakoribb oka a Helicobacter pylori nevű baktérium, ami megtelepszik a gyomornyálkahártyán, és gyulladást vált ki. Ezen kívül egyes gyógyszerek (például allergiára, asztmára szedett készítmények, vagy nem szteroid gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók) is vezethetnek gyomorfekélyhez, ahogy a stressz is, valamint a dohányzás is hozzájárulhat a kialakulásához.

Gyógyszeres kezelés segíthet

Ha endoszkópos vizsgálat során megállapítják a fekélyek jelenlétét a gyomorban, akkor a legtöbb esetben gyógyszeres kezelésre van szüksége a betegnek (sebészi beavatkozás csak súlyosabb esetben, szövődmények esetén van szükség). Általában antibiotikumkúrára van szükség, hogy a Helicobacter pylorit kiirtsák a szervezetből, illetve savlekötő szereket is felírnak. Ha valamilyen gyógyszer okozta a gyomorfekélyt, akkor annak elhagyása vagy lecserélése javasolt.

Diétán is érdemes lehet változtatni

Bár a gyomorfekély kialakulása nem attól függ, hogy miket eszünk, de egyes élelmiszerek irritálhatják a fekélyeket. Hogy elkerüljük a fekélyek kiújulását, érdemes lehet kerülni

a zsíros, erősen fűszeres vagy sós ételeket,

a koffeines italokat,

a citrusféléket,

a sült ételeket,

a csokoládét,

a tejet

és az alkoholt.

Mielőtt átalakítanánk az étrendünket, kérjük ki egy orvos véleményét is! A fentieken túl a dohányzást is érdemes abbahagyni.