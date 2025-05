A nátrium fontos ásványi anyag, amely segít egyensúlyban tartani a folyadék mennyiségét a szervezetben. Kulcsfontosságú a szervezet optimális működésének fenntartásához, az ideg- és izomműködésben, a sejtek vízháztartásának szabályozásában is nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Míg a túlzott sóbevitel olyan egészségügyi problémákhoz vezethet, mint a magas vérnyomás, addig a nátrium hiánya is jelentős kockázatot jelent. A nátriumhiány tünetei széles skálán mozoghatnak, a mérsékelt zavaroktól a súlyos, életveszélyes állapotokig.

A nátrium hiánya súlyos tüneteket okozhat a szervezetben, különösen nyáron vagy sportolás közben. Fotó: Getty Images

A nátriumhiány leggyakoribb okai

Laboratóriumi vizsgálattal kimutatható a nátriumszint. Ezt akkor szokták elvégezni, ha kiszáradás, vagy vizenyő jelentkezik. Ezenkívül a vizsgálat része a rutinszerűen végzett, általános orvosi kivizsgálásnak is, és néhány idült betegség, például a magas vagy az alacsony vérnyomás ellenőrzésére is használják. A nátriumhiány hátterében többféle tényező is meghúzódhat.

Túlzott folyadékpótlás: a túl sok víz fogyasztása vagy intravénás folyadékpótlás hígíthatja a nátrium koncentrációját a vérben. Vesebetegségek: a vesék nem képesek megfelelően szabályozni a nátrium szintjét, ha valamilyen betegség (például krónikus vesebetegség vagy nefropátia) áll fenn. Ilyenkor a nátrium túl gyorsan kiürül a vizelettel. Hányás, hasmenés, izzadás: hányás, hasmenés vagy fokozott verejtékezés miatt a szervezet jelentős mennyiségű nátriumot veszít, különösen akkor, ha a folyadékpótlás nem megfelelő. Hormonális rendellenességek: bizonyos hormonális zavarok, például a mellékvese-elégtelenség (Addison-kór) vagy az antidiuretikus hormon (ADH) nem megfelelő kiválasztása is előidézhet nátriumhiányt. Gyógyszerek : néhány gyógyszer fokozhatja a nátrium ürülését a vizelettel, beleértve vízhajtókat, vérnyomáscsökkentőket, antidepresszánsokat, antipszichotikumokat és antiepileptikumokat, intravénás folyadékokat, továbbá bizonyos rekreációs drogokat.

Milyen tünetekkel járhat a nátriumhiány?

A nátriumhiány tünetei különböző mértékűek lehetnek, és az állapot súlyosságától függően változhatnak. A leggyakoribb tünetek a következők.

Fejfájás és szédülés: a nátriumszint csökkenése befolyásolja az agy vízháztartását, ami fejfájást, szédülést vagy zavartságot okozhat. Ezt a tünetet gyakran figyelik meg sportolóknál is, akik túl sok folyadékot fogyasztanak nátriumhiányos állapot mellett. Izomgörcsök és izomgyengeség: a nátrium fontos szerepet játszik az ideg- és izomműködésben. Hiánya izomgörcsökhöz és gyengeséghez vezethet, mivel az idegek nem képesek megfelelően továbbítani az impulzusokat. Hányinger és hányás: a nátriumhiány kihatással lehet az emésztőrendszerre is, ami hányingert, hányást vagy akár hasmenést eredményezhet. Ödéma (duzzanat): nátriumhiányos állapotban a szervezet igyekszik kompenzálni a vízhiányt, ami folyadékretencióhoz vezethet. Ez különösen az alsó végtagokon és a hasüregben jelentkezhet. Kognitív zavarok és zavartság: súlyos esetekben, amikor a nátriumszint nagyon lecsökken, a betegek zavarodottá válhatnak, sőt, akár delíriumot is tapasztalhatnak. A tudatzavar miatt nehézségeket okozhat a fókuszálás vagy az információk feldolgozása. Súlyosabb esetekben: nagyon alacsony nátriumszint esetén életveszélyes állapotok is kialakulhatnak, például kóma, görcsök vagy akár szívelégtelenséget okozó keringési zavar. Továbbá a nátriumhiány fokozhatja az agyi ödéma kockázatát is, ami súlyos következményekkel járhat.

A nátriumhiány megelőzésében fontos a folyadék- és sóbevitel megfelelő aránya, különösen fizikai aktivitás során, amikor a só gyorsan távozhat az izzadsággal. A hidratáció mellett ügyelni kell arra, hogy étrendünk tartalmazzon elegendő mennyiségű nátriumot, különösen, ha erősen izzadunk vagy hasmenésünk van. Krónikus betegségek esetén a kezelőorvos ellenőrző laborvizsgálatokat ír elő, amelyek során a nátrium szintjét is kontrollálják.