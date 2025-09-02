Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Visszafordíthatatlan károkat okoznak az e-cigaretták a fiataloknál

Kardiológusok és más egészségügyi szakértők is aggódnak amiatt, hogy milyen hatása lesz hosszú távon az e-cigaretták használatának a kamaszokra és a fiatal felnőttekre.

A világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján, az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) madridi éves kongresszusán Maja-Lisa Løchen, az Észak-Norvégiai Egyetemi Kórház vezető kardiológusa elmondta, hogy aggódik amiatt, hogy a jövőben több millió gyermek egészségügyi problémákkal küzdhet az e-cigaretták miatt. Mint mondta, ezek az eszközök visszafordíthatatlan károkat okoznak az agyban és a szívben is

Az e-cigaretták használata megterheli a gyermekek szív- és érrendszerét, mondta Løchen. A pulzusuk emelkedik, az ereik beszűkülnek, ami idővel az artériák merevségéhez vezethet. A rendszeres e-cigarettázás magas vérnyomáshoz vezethet, ami növeli a szabálytalan szívritmus, a stroke és akár a szívroham kialakulásának kockázatát. Egy tavaly megjelent tanulmányra hivatkozva azt mondta, hogy a stroke esetében 32%-kal növeli meg a kockázatot - írja a The Guardian.

Kutatások szerint az e-cigarettákban található folyadékok hevítés hatására olyan ismert rákkeltő anyagokat bocsáthatnak ki, mint a formaldehid és az acetaldehid. Ezek és más vegyi anyagok károsíthatják az ereket, gyulladást okozhatnak és hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatához.

"Tudjuk, hogy a nikotinnak és az e-cigaretták más összetevőinek káros hatása van a fejlődésben lévő agyra. Nemcsak a magzatokra, hanem a gyermekekre és a húszas éveikben járókra is" - magyarázta Løchen.

Ráadásul mikor valaki abbahagyja az e-cigarettázást, olyan elvonási tüneteket okozhat a nikotin hiánya, mint a szapora szívverés és a magasabb vérnyomás

