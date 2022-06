Betegségek, amelyek hasi panaszokat okoznak

Hasi panaszok esetén a leggyakoribb tanács, hogy változtassunk az életmódunkon. Alakítsuk át az étkezésünket, együnk és mozogjunk rendszeresen, ügyelve a napi folyadék- és rostbevitelre. Sokan azonban a legnagyobb odafigyelés mellett továbbra is szenvednek a tünetektől, kínosan érzik magukat a munkahelyükön, szabadidejükben kerülik a társaságot a kellemetlen puffadás vagy a váratlan hasmenés miatt.

Alapos kivizsgálás

A puffadás, gyomorégés, hasmenés, székrekedés, felfúvódás és hányinger nagyon gyakori panasz, és sokan valóban hetek vagy hónapok óta szenvednek a tünetektől, mire orvoshoz fordulnak és sikerül meghatározni a kiváltó okot – magyarázza dr. Németh Aliz gasztroenterológus, hepatológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. Ilyen tünetek esetén fontos a beteg alapos kikérdezése, a kórtörténet feltérképezése, a rendszeresen szedett gyógyszerektől kezdve a napirenden át a családban előforduló betegségekig. Ezt követően kell elvégezni az elmondottak alapján indokolt vizsgálatokat.

IBS és ételintolerancia

Az említett gyomor- és bélrendszert érintő tünetek jellemzőek irritábilis bél szindróma (IBS) esetén is, így ennek a lehetőségét is vizsgálni kell. Az ötből egy felnőttet érintő szindróma hullámzó lefolyású krónikus betegség. Kialakulásának pontos okai nem ismertek, szerepe van benne a stressznek, mozgáshiánynak és a táplálkozásnak is.

Erőteljes bélrendszeri panaszokat okozó inger lehet bizonyos élelmiszerek fogyasztása is, ezért, ha a betegnek panaszai vannak, érdemes gondolni az intolerancia lehetőségére. Dr. Németh Aliz szerint sokak számára okoz gondot például a tejcukor (laktóz intolerancia) vagy a gyümölcscukor (fruktóz intolerancia) lebontása, de a hisztaminintolerancia is okozhat ilyen tüneteket.

Emellett bizonyos élelmiszerekkel szemben is jelentkezhet érzékenység, vagyis ételintolerancia. Az ételintolerancia IgG-alapú multiplex intoleranciateszttel vizsgálható. Az eredménytől függően javasolt bizonyos élelmiszerek fogyasztását mellőzni.

Az ételallergia előfordulása 3-10 százalék világszerte, a felnőttek körében. Ezzel szemben az ételintoleranciában érintett felnőttek aránya 20 százalékra tehető, ám a valós szám a diagnosztizálatlan betegek miatt vélhetően ennél is magasabb.

Diéta hatására javultak az IBS tünetek

A Journal of International Medical Research folyóiratban korábban közölt kutatás az ételintolerancia szerepét vizsgálta 77, hasmenéssel járó irritábilis bél szindrómában érintett személynél és a kontrollcsoportot alkotó 26 fő esetében. Élelmiszer-specifikus IgG antitesteket 39 betegnél és a kontrollcsoportból 4 főnél azonosítottak. A problémás élelmiszereket a résztvevők 4 hétig nem fogyasztották. A 4 hetes diétás kezelés után a legtöbb tünetük javult. 12 hetet követően pedig az élelmiszer-kizárásos diéták jelentős javulást eredményeztek a hasi fájdalomban (puffadás mértéke és gyakorisága), a hasmenés gyakoriságában, a haspuffadásban, a széklet alakjában, a kiindulási értékhez képest.

Dr. Németh Aliz hangsúlyozta, hogy gyakori hasi panaszok esetén ne diétázni kezdjünk, hanem forduljunk orvoshoz. Egyrészt, mert a kivizsgálás nélkül kezdett diéta miatt a később elvégzett vizsgálatok sem adnak megbízható eredményt, másrészt pedig, mert a háttérben olyan kiváltó ok is állhat –például a kontaminált vékonybél szindróma (SIBO) –, ami gyógyszeres kezelést igényel. Mindazonáltal, ha valóban a diéta jelenti a problémánkra a megoldást, akkor a felesleges étrendi megszorítások érdekében is javasolt meghatározni, hogy pontosan mi az, amit nem szabad fogyasztanunk.