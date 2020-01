Az ujjaink ezért duzzadnak

Lehet például, hogy egyszerűen csak nagy a hőség. Melegben az erek kitágulnak, és több hő távozik a bőrön keresztül, hogy a test ne hevüljön túl. Amikor az erek összehúzódnak, a szervezetben lévő folyadék egy része beszivároghat a szövetekbe, ami duzzadást okozhat. Aggodalomra akkor lehet okunk, ha a duzzanat csak a kézfejet és az ujjakat érinti, és a szorításunk is gyengül - ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni. Gyakori ok még a túlzott sóbevitel, amely hatására a szervezet folyadékot tart vissza, ami szintén duzzanatot okozhat - de ez legfeljebb 24 órán belül el is múlik.

Az arthritisz különböző formái is okozhatják az ujjak megdagadását. Ilyenkor a kísérőtünetek közé tartozik a merevség, a fájdalomérzet, és a duzzanat leggyakrabban reggelente jelentkezik. Ínhüvelygyulladás esetén is megduzzadhatnak az ujjaink, ilyenkor a jelenség mellé égő, bizsergő érzés vagy zsibbadás, érzéketlenség is társulhat a kézfejben és az ujjakban, és fájdalmat tapasztalhatunk, ha csavaró mozdulatot próbálunk tenni a kezünkkel, vagy megpróbáljuk ökölbe szorítani. Érdekes adat, hogy kutatások szerint az ínhüvelygyulladás háromszor olyan gyakori a nők, mint a férfiak esetében.

Az ujjak megduzzadásának számos oka lehet

A nyirokrendszer elzáródása is okozhat ujjduzzadást, ilyenkor a felesleges anyagokat, baktériumokat tartalmazó nyirokfolyadék nem ürül ki. Limfödéma esetében az ujjak mellett a lábujjak, karok, lábak is megduzzadhatnak, a bőr pedig feszülni kezd. Kismamák esetében preeklampszia hatására is megduzzadhatnak az ujjak, ilyenkor kórosan magas lesz a vérnyomásuk, ami mellé fehérjevizelés és végtagvizesedés is társul. A dagadó ujjak Raynaud-kórt is jelezhetnek, ilyenkor az artériák beszűkülnek, általában hideg vagy stressz hatására, ami gátolja a vérkeringést. A duzzanat,fájdalomvagy bizsergés olyankor jelentkezik, mikor a keringés helyreáll - jellemző tünet, hogy a duzzadás előtt az ujjak kékes árnyalatot vesznek fel. Ez a betegség is gyakoribb nők, mint férfiak esetében.

Az erősebb izommunka miatt edzés során is megduzzadhatnak az ujjaink - ilyenkor a test által termelt hő hatására az ujjakba, lábujjakba, kezekbe több folyadék kerül, mert a szervezet ezzel a módszerrel hűti magát. Ha valamilyen gyógyszert rendszeresen szedünk, nézzük át a hozzá tartozó tájékoztatót, mivel gyógyszermellékhatás is lehet az ujjduzzadás. Emellett még a vese működési zavarai is okozhatják ezt, ha a vesék nem tudják eltávolítani a szervezetből a felesleges folyadékot. Az ilyenkor jelentkező ödéma test szerte bárhol feltűnhet, de leginkább a kézfejben, lábfejben és a bokánál gyakori.

Forrás: prevention.com