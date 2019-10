A vizeletünk erről árulkodik

Az egészséges vizelet színe halványsárga, és nincsen erős szaga. Ha azonban nem ezt tapasztaljuk, akkor érdemes lehet utánajárni az oknak, mert akár betegség is állhat a szagváltozás hátterében.

Elmulasztott folyadékpótlás

A dehidratáltság nemcsak a vizelet színét változtatja meg, hanem a szagát is jóval erősebbé teszi. Amikor a szervezetünk lebontja az elfogyasztott fehérjéket, egy karbamid (urea) nevű anyag képződik, amely a vizelettel ürül ki. A víz hígítja fel a karbamidot, tehát ha nem iszunk eleget, vizeletünk koncentráltabb dózisban fogja tartalmazni, amitől színe sötétebb sárgás-barnás, szaga pedig erőteljesebben ammóniás lesz. Ha pótoljuk a hiányzó folyadékot, vizeletünk színe és szaga is újra "normálissá" válik.

A vizelet egy laikus számára is adhat információt az egészségi állapotról

Spárga

A spárgában egy olyan kénfajta található, amelytől vizeletünknek erős, kellemetlenül kénes szaga lehet. Ha sok fokhagymát eszünk, akkor is tapasztalhatunk hasonlót, de az édeskömény, a kelbimbó és a curry is változtathat a vizeletünk szagán, akárcsak a magas fehérjetartalmú étrend követése.

Túl sok kávé

A kávébabban található egy kaffeol nevű anyag, amely a pörkölés során szabadul fel. Ez adja a kávé aromáját. Nem oldódik vízben, így a szervezetünkön keresztülhaladva a vizelettel kiürül. Ha sok kávét iszunk, ami ráadásul enyhén dehidratálja is a szervezetet, a kaffeol koncentrációja megnő, ettől pedig a vizeletünk szaga is érezhetően megváltozik. Ha folyadékhiányosak vagyunk, akkor a szag még erősebb, így fontos, hogy mindig igyunk vizet is a kávé mellé.

Húgyúti fertőzés

A húgyutakban elszaporodott baktériumok megváltoztathatják a vizeletünk színét és szagát is, amely lehet kellemetlenül ammóniás, de akár enyhén édeskés is. Ha antibiotikumot kapunk a betegségünkre, akkor ez elpusztítja a kellemetlen szagot okozó baktériumokat, de a gyógyszer szedése is eredményezhet szokatlan szagú vizeletet.

Forrás: prevention.com