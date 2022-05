A szelénhiány tünetei

Napi szinten körülbelül 55 mikrogrammnyira van szükségünk belőle, illetve terhes nőknek 60 mikrogramm, szoptatós anyáknak pedig 70 mikrogramm az ajánlott mennyiség. Ha ezt nem kapja meg a szervezet, akkor a következő tünetei lehetnek.

Izomfájdalom, izomgyengeség

A szelén hiányára az izmok, sőt az ízületek is fájdalmassá válhatnak, meggyengülhetnek. Ilyenkor a fájdalom mellet gyengeséget, érzékenységet tapasztalhatunk az egész test területén. A krónikus izomproblémákban szenvedőknél gyakran diagnosztizálnak szelénhiányt.

A SZELÉNHIÁNY izomfájdalmat is okozhat. fotó: getty images

Problémák a szaporítószervekkel

A szelén szerepet játszik a test, illetve a sejtek, szervek növekedésében is. Szükség van rá az hímivarsejtek mozgékonyságához, illetve a vetélés kockázatának csökkentéséhez is. Bizonyos reprodukciós problémák a nők és a férfiak esetében is kapcsolatban állhatnak a szelénhiánnyal.

Kimerültség, súlynövekedés, hajhullás

A szelén létfontosságú a pajzsmirigy hormonjainak termelődéséhez és működéséhez is. Ha nincs belőle elég, akkor a pajzsmirigy alulműködhet - ez nagyon gyakran olyan esetekben következik be, amikor szelén mellett jódból sem jut elég a szervezetbe. A tünetek közé tartozhat ilyenkor a hízás, a kimerültség, az izomgörcsök, a fázósság, a menstruációs zavar és a libidócsökkenés vagy libidóvesztés is.

A szelénhiányra bizonyos emberek hajlamosabbak lehetnek, például akik hosszabb ideje vesznek részt dialízisben, HIV-fertőzöttek, vagy valamilyen felszívódási zavaruk van.

