Ha beteg a pajzsmirigy: jó tanácsok

A pajzsmirigy betegségei sok ezer embert érinthetnek hazánkban is, és nagyon sokan nem is tudnak a betegségünkről

A pajzsmirigy rendellenes működésének vannak ma már jól ismert, jellegzetes tünetei. Vannak azonban kevésbé jellemző tünetek, amelyek előfordulásakor szintén érdemes ezt az apró, de igen fontos feladatokat ellátó szerv állapotát is ellenőrizni. Milyen furcsa tünetekkel üzenhet a pajzsmirigy?

Ha az orvosunk gyógyszert ír fel, mindenképpen, rendszeresen, a szakember előírásainak megfelelően. A pajzsmirigy betegségei vagy a hormonok túl-, vagy pedig alultermelődéséből következnek, és a gyógyszerek segítenek normalizálni a pajzsmirigy működését., még akkor sem, ha jobban érezzük magunkat, és ne is változtassunk a dózison önkényesen. Emellett nagyon fontos, hogy rendszeresen ellenőriztessük a pajzsmirigy hormonjainak szintjét!alkalmazásánál is érdemes néhány szabályt betartani. A gyógyszert általában éhgyomorra kell bevenni, kora reggel vagy este, lefekvés előtt. A pajzsmirigy betegségeire felírt gyógyszereket nem javasolt rostokkal, tejtermékekkel, probiotikumokkal, ásványianyag-tartalmú étrend-kiegészítőkkel, illetve koffeintartalmú italokkal együtt fogyasztani.A pajzsmirigy egészségének megőrzéséhez, a betegségek kezeléséhez hozzátartozik az is, hogy. Ennek két rendkívül fontos eleme van: a stressz csökkentése és a dohányzás abbahagyása. Az állandó felfokozott, stresszes állapot fokozhatja a pajzsmirigybetegségek tüneteinek súlyosságát, a szervezetben megnő a kortizol nevű hormon szintje, ez pedig befolyásolja a pajzsmirigy hormonjait is.(még a passzív dohányzás is) pedig jelentősen növeli a pajzsmirigy súlyos betegségeinek rizikóját. A cigarettafüstben ugyanis olyan vegyületek is vannak, melyek közvetlenül befolyásolják a pajzsmirigy működését, a pajzsmirigy egészségéhez nélkülözhetetlen jód hasznosítását is. A különböző stresszkezelési technikák, például a meditáció, a relaxáció vagy a jóga nagyon jót tehetnek a pajzsmirigyproblémákkal küzdőknek.