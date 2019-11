A néma reflux így ismerhető fel

Sokan fül-orr-gégészeti panaszokkal jönnek

A reflux igen szerteágazó tüneteket okozhat. A köztudatban elterjedt gyomorégés, gyomorfájdalom, maró érzés, savas szájíz és gyakori böfögés mellett a betegség számtalan egyéb tünet formájában megnyilvánulhat, sok betegnél ezért nehezen születik meg a diagnózis - mondta el dr. Sárdi Krisztina belgyógyász, gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. A betegség a felsorolt típusos tünetek nélkül is fennállhat, így jellegzetesen nem emésztőszervi tünetek hátterében is meghúzódhat, mint krónikus köhögés, rekedtség, torok köszörülés, gombócérzés, orrmelléküreg-gyulladás.

Egy felmérés szerint Magyarországon minden második ember érez rendszeresen vagy rendszertelenül gyomorégést, arefluxegyik jellegzetes tünetét. Kialakulásáról és a kezelési lehetőségekről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Mi az összefüggés oka?

Reflux esetén a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe, a torkot és a gégét is irritálja. Mivel sem a gége, sem a torok nem ellenálló a savassággal szemben, gyakran jelentkeznek olyan tünetek, amelyek nem az emésztéshez, hanem a légutakhoz kapcsolódnak.

A reflux miatt nem alszik jól?

Egy másik érdekes összefüggés, amikor a beteg napközben erős fáradtságérzetre panaszkodik: hiába kerül ágyba este időben, napközben továbbra is egyre kialvatlanabb. Ennek oka is lehet a néma reflux, amely a betegnél egyedül éjszaka okoz tüneteket. Fekvő testhelyzetben a savas gyomortartalom könnyebben visszaáramlik, ez okozhat alvászavart. Az alvászavar megnyilvánulhat nehezebb elalvásban, éjszakai felébredésekben vagy azalvásközben fellépő légzéskimaradásban, azaz alvási apnoéban. Ugyanakkor a reflux mikroébredéseket is okozhat, amikor az érintettek ténylegesen nem ébrednek fel, de alvásuk felületes marad, a mélyalvásos periódusok száma csökken, így alvásuk nem pihentető - magyarázza dr. Sárdi Krisztina. Hiába alszanak tehát eleget, reggel és napközben fáradtságtól szenvednek.

A reflux az éjszakai pihenésnek sem tesz jót

Helicobacter pylori fertőzés a tünetek hátterében

A H.pylori egy baktérium, amely gyulladást okozhat a gyomorban, valamint gyomor- és nyombél-fekélyek kialakulásához is vezethet. A felsorolt panaszok esetén érdemes elvégezni ennek kivizsgálását is, így rövid időn belül kizárhatják vagy megerősíthetik a kórokozó jelenlétét. A H.pylori vizsgálata kilégzéses teszt segítségével történik, az izotópos vizsgálat előtt egy kapszulát kell a betegnek bevennie, majd bele kell fújnia az erre a célra kifejlesztett eszközbe. A levegőminta alapján a diagnózis azonnal megállapítható.

A Helicobacter pylori vizsgálata a baktérium jelenlétét mutatja ki a szervezetben: gyors és fájdalommentes lehetőség azok számára, akik a felsorolt tüneteket észlelik magukon. Amennyiben a teszt eredménye pozitív, a H.pylorifertőzéskezelése antibiotikummal történik. A reflux diagnózisához azonban ennél összetettebb vizsgálatokra is szükség lehet.

Forrás: Budai Allergiaközpont