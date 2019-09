A magas prolaktinszint kezelése

Ameddőségmögött rendkívül sokféle probléma meghúzódhat. Ezek egy része specifikusan a nőkre vagy a férfiakra jellemző, de akadnak olyan okok is, amelyek mindkét nemnél előfordulhatnak. Részletek itt.

A prolaktin a tejelválasztásért felelős hormon, amelynek termelését az agyalapi mirigy végzi, s amelynek szintje normál esetben csupán a terhesség és a szoptatás ideje alatt magas. Azonban a mennyiségét a szervezetben számos tényező befolyásolhatja, kezdve a stressztől egyéb endokrin zavarokon át egészen a jóindulatú daganatokig. A hormon túltermelődése esetén szerteágazó tünetek jelentkezhetnek. Kialakulhat meddőség, mivel a magas prolaktinszint gátolja a petesejtek érését, megzavarva a normál nemi ciklust. Emellett jelentkezhet például látásromlás, fáradékonyság, libidócsökkenés, valamint előfordulhat tejcsorgás akár nem terhes nőknél és férfiaknál is.

A túltermelés okai

A prolaktin magas szintjét - egyebek mellett - a stressz is okozhatja. Többek között ez az oka annak, hogy a túlságosan stresszes munkakörben dolgozó nők sokkal nehezebben esnek teherbe. A policisztás ovárium szindróma (PCOS), azinzulinrezisztencia(IR), pajzsmirigyzavarok és a mellékvese rendellenességei is állhatnak a háttérben, így érdemes ezekre is gyanakodni probléma esetén.

A prolaktin hormon a tejelválasztásért felelős

Előfordulhat továbbá, hogy a prolaktin túltermelődését az agyalapi mirigy jóindulatú daganata, prolaktinóma okozza. Ez vezethet akár látásromláshoz is, hiszen az agyalapi mirigy éppen a szemideg mögött helyezkedik el. A daganat egy bizonyos méretet elérve nyomni kezdi az ideget, ami látásromlással, látótérkieséssel, végső soron akár vaksággal is járhat. Ugyanakkor a probléma leggyakrabban meddőségben, korai vetélésben, impotenciában, hüvelyszárazságban nyilvánul meg.

Természetes megoldások a bajra

"A magas prolaktinszint kezelésében az Agnus Castus, vagyis a barátcserje lehet nagyon hasznos segítőnk" - mutatott rá dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont holisztikus szemléletű endokrinológusa. Hozzátette, a növény gazdag fitohormonokban, és képes csökkenteni a prolaktin hormon szintjét, ráadásul az alacsony progeszteronszintre is pozitív hatással van. Emellett igen eredményesnek bizonyulnak különböző stresszcsökkentőgyógynövényekis, mint a citromfű és a levendula, továbbá jótékony hatású az autogén tréning, a meditálás, a rendszeres sportolás és a természetjárás.

Amennyiben viszont a felsoroltak nem vezetnek eredményre, akkor gyógyszeres kezelésre lehet szükség. Ha pedig a problémát az agyalapi mirigy jóindulatú daganata okozza, annak méretétől, elhelyezkedésétől, konzervatív terápiára adott reakciótól függően a végleges megoldást a műtéti beavatkozás hozza meg.