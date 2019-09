15 jel, amely pajzsmirigyproblémára utal

Álmosság, fáradtság

Pajzsmirigy-alulműködésre utalhat, ha éjszakánként viszonylag jól alszunk, azonban már nem sokkal az ébredés után fáradtnak érezzük magunkat.

Indokolatlan búslakodás

Ha ok nélkül levertnek, szomorúnak érzi magát, az is a pajzsmirigy-alulműködés egyik jele lehet. Ha ez az apró, de fontos szervünk nem termel elég hormont, akkor ez az agyban a boldogsághormonként is ismert szerotonintermelésre is kihat.

Idegesség, nyugtalanság

A pajzsmirigy-túlműködésben szenvedők érezhetik olykor úgy, hogy pattanásig feszültek az idegeik és mindenen képesek felhúzni magukat.

Megváltozik az étvágy, az ízlelés

Pajzsmirigy-túlműködésre utalhat a fokozott étvágy, alulműködés esetén viszont jellemzően inkább az ízlelés és a szaglás terén áll be változás.

Figyelemzavar, feledékenység

A túl sok pajzsmirigyhormon nehezebb koncentrációt eredményez, a túl kevés pedig feledékenységhez vezet, illetve sokan úgy érzik, mintha köd borulna az agyukra. Ezért persze lehet az idő múlását, a menopauzát vagy a kevés alvást is okolni, de apajzsmirigyis jó eséllyel lehet felelős a probléma kialakulásáért.

Alacsony libidó

A pajzsmirigy alulműködése is okozhatja, ha nincs kedvünk összebújni a párunkkal.

Különös szívdobogásérzés

Ha úgy érezzük, mintha szívünk másképp működne (gyorsabban, erősebben dobogna, vagy kihagyna néha egy-egy ütemet), akkor ezt a túl sok pajzsmirigyhormon is okozhatja.

A pajzsmirigy és a bélrendszer

A pajzsmirigyhormonok az egész testünkre hatást gyakorolnak, így a bélrendszerre is. A túl kevés hormon lassítja a bélmozgásokat, ezáltal székrekedéshez vezethet, a túl sok hormon viszont gyakoribb ürítést, hasmenést okozhat.

Az állandó fáradtságérzet is jelezhet pajzsmirigyzavart

Bőr- és hajproblémák

A pajzsmirigy-alulműködésből adódóan lelassul az anyagcsere, ezáltal csökken az izzadás, így a bőr kevésbé lesz hidratált: kiszárad, berepedezhet. Szintén kevés pajzsmirigyhormon jelenlétére utal a száraz, töredező, erősebben hulló haj.

Alvás

Arról már volt szó az első pontban, hogy aki mindig fáradt, annál pajzsmirigy-alulműködés állhat fenn. Aki viszont nem tud aludni, annál túlműködésre is lehet gyanakodni: a betegek pulzusa szaporább lehet, nyugtalannak érzik magukat, és ha el is tudnak aludni, az éjszaka közepén felriadhatnak.

Fájó izmok és végtagok

Ha bizsergést, zsibbadást vagy fájdalmat érzünk az izmainkban, végtagjainkban, nem gondolunk azonnal pajzsmirigy-alulműködésre, pedig ez is állhat a háttérben. A túl kevés pajzsmirigyhormon árt azoknak az idegeknek, amelyek az agyból és a gerincoszlopból szállítják a jelzéseket testszerte. Ennek az idegkárosodásnak az eredménye is lehet a "megmagyarázhatatlan" izom- vagy végtagfájdalom.

Hőérzet

Az állandó didergés pajzsmirigy-alulműködésre, a télen is egy szál kardigánban közlekedés (mondván, hogy az illető nem fázik) túlműködésre utalhat.

Súlyproblémák

Ha valaki nem változtat az étkezésén, emellett rendszeresen mozog, mégis felszed néhány kilót, annak ajánlott megnézetnie a pajzsmirigyét: könnyen lehet, hogy alulműködés alakult ki nála.

Menstruáció és várandósság

A pajzsmirigy túlműködése általában rövidebb, gyengébb havi vérzést eredményez, alulműködés hatására viszont hosszabb, erősebb a menzesz. A pajzsmirigyhormon szintje a gyerekvállalásra is hatással van: az alul-, illetve a túlműködés is befolyásolja az ovulációt, ezáltal a teherbeesés esélyeit. A kezeletlen pajzsmirigyproblémák a várandósság alatt is okozhatnak komplikációkat.

Magas vérnyomás és -koleszterinszint

Vérnyomásproblémákhoz a túl magas vagy túl alacsony pajzsmirigyhormon-szint is vezethet. Annak pedig, ha életmódváltás után sem változik a gyakran "rossz" koleszterinnek is nevezett LDL-koleszterinszint, gyakran pajzsmirigy-alulműködés áll a hátterében.

Forrás: Health.com