Megbízhatsz az orvosodban? 7 jel, hogy igen, 5 jel, hogy nem

Nagyon fontos, hogy olyan orvost találjunk, akinél biztonságban érezzük magunkat, és aki mellett tudjuk, hogy jó úton haladunk a gyógyulás felé.

Az egészségünk gondozásának fontos része, hogy legyen egy olyan orvosunk, akivel rendszeresen - de nem feleslegesen - kapcsolatba léphetünk, aki meghallgatja kérdéseinket, és komolyan veszi az aggodalmainkat.

Milyen a jó kapcsolat az orvossal?

A bizalom a legfontosabb. Bíznod kell az orvosodban, és elég őszintének lenni, hogy elmondj neki minden olyan dolgot, amit másnak nem mondanál el.

"Ez egy nagyon egyedi kapcsolat. Nem jön könnyen, és általában nem is az első látogatáskor történik meg" - magyarázza Dr. F. Perry Wilson, a Yale School of Medicine docense és a How Medicine Works című könyv szerzője

Ha olyan orvost keresel, aki segíthet az egészségi állapotod megőrzésében, és ahol valóban jól érzed magad, akkor van néhány jó és rossz jel, amire nem árt, ha figyelsz.

Jelek, hogy jó orvost válaszotttál:

Csapattagnak érzed magad

Az első számú dolog, amit keresni kell, az az érzés, hogy egy csapatban játszotok az orvosoddal. A bajtársi kapcsolatnak meg kell lennie közted és az orvosod között. Az orvostudományban ezt terápiás szövetségnek hívják. Ez egy olyan fogalom, amit nehéz konkrétan leírni, de az emberek általában tudják, amikor érzik.

Az orvosod hagy beszélni

Egy tanulmány szerint az orvosok mindössze egyharmada tesz fel rendszeresen nyílt végű kérdéseket a betegeknek arról, hogy miért kereste fel őket. Ráadásul az orvosok hajlamosak 11 másodperc múlva félbeszakítani a kérdésre adott választ.

Ismeri és használja a tudományt

Egyáltalán nem rossz dolog olyan kérdést feltenni az orvosodnak, hogy “Mi az az adat, amely alátámasztja azt, hogy ez a gyógyszer a legjobb nekem?” Nyugodtan kérdezd meg az orvosodat, hogy miért javasol bizonyos gyógyszert, vagy vizsgálatot.

A jó orvos ismérve, hogy ismeri az adatokat, és hajlandó azt meg is osztania a páciensével.

Elismeri a páciense bizonytalanságát

Mindig megnyugtató, ha egy orvos, aki magabiztosnak tűnik a tanácsadásban, képes együtt érezni a beteggel, ha ő bizonytalan. Az orvostudomány ugyanis nem mindig egzakt tudomány. A cél az, hogy a beteg és orvos együtt dolgozzon, de az orvostudományban is vannak olyan próbálkozások, amik nem megfelelőek. Ha ezt felismeri egy orvos, az fontos jel.

Ha téved, vagy új információ birtokába jut, akkor elismeri ezt

“Mindannyian tettünk már téves diagnózist életünk során” - mondja Dr. F. Perry Wilson. “Megkísérelünk olyan terápiákat, amelyek hatástalannak bizonyosulnak, vagy akár károsak a betegünk számára.”

Épp ezért kulcsfontosságú, hogy az orvosok bizalmat építsenek ki azáltal, hogy hajlandóak beismerni, ha a dolgok, nem úgy alakultak, ahogy azt várták. Egy jó orvos-beteg kapcsolat esetén ezt őszintén elismerik, és kijavítják a hibáikat.

Elfogadja a páciens egészségével kapcsolatos döntéseket

Az orvosnak és a betegnek együtt kell működnie az egészség érdekében, de létezhet, hogy a páciens nem ért egyet a doktor döntésével kapcsolatban.

“Ha úgy dönt egy beteg, hogy valamit tesz, vagy éppen nem veszi be az ajánlott gyógyszert, akkor az orvosa etikailag köteles elfogadni ezt. Ez nem szabad, hogy befolyásolja a kapcsolatot a beteg és az orvosa között” - mondja a szakértő.

Egy jó orvos el tudja választani ezeket a személyes döntéseket a terápiás szövetségtől.

Megálljt parancsol, ha arról van szó

Az egyetlen kivétel a beteg-orvos viszonyban akkor következik be, ha az orvos azt látja, hogy a betege olyat tesz magával, ami káros lenne. Természetesen ilyenkor is fennáll annak a lehetősége, hogy a pácienst nem tudják megakadályozni, hogy azt tegyen, amit akar, de a nézeteltéreseket meg lehet beszélni.

Ha szilárd alapokkal rendelkezik egy orvos, akkor egy ilyen őszinte beszélgetés megerősíti a terápiás szövetséget, és segít a páciensnek is, hogy jobban megértse az orvosát.

Figyelmeztető jelek, hogy ideje orvost váltani:

Egyszerű és gyors megoldást javasol

Azok az orvosok, akik szeretik az egyszerű megoldásokat érdemes kételkedni. Az orvostudományban nincsenek igazi gyors megoldások. Legyen szó a rák gyógyításáról, vagy a depresszió kezeléséről, vagy a gyors fogyás módszeréről mindig időigényes és alapos körültekintést igényel.

Vállalja a garanciát a gyógyulásra

Az orvostudományban nincs garancia - mondja a szakértő. Azok az állítások, amely szerint egyes gyógyszerektől, vagy kúráktól valaki garantáltan jobban érzi magát, az csak hamis önbizalmat jelent a páciensnek. Ezt a legtöbbször marketing célokra használják fel a gyógyszercégek is. A gyógyulásra nincs teljeskörű garancia.

A jó orvos messziről felismerhető (Foto: Gettyimages)

Ha úgy viselkedik az orvosod, mintha a titkos tudás birtokában lenne

Légy óvatos, ha azt látod, hogy az orvosod úgy beszél valamiről (főleg a közösségi média oldalain), ami szerint az orvostudomány eltitkol a lakosság elől bizonyos orvosi ismereteket. Az orvostudomány nem titkol semmit sem, az egy taktika arra, hogy felhívja az emberek figyelmét önmagára.

Ha az orvosod erős érzelmet vált ki belőled

Minden olyan beszélgetés, közösségi médiás poszt, videó, vagy információ, amit az ember kap az orvosától legyen érzelemmentes. Ha ezek a tartalmak félelmet, vagy dühöt váltanak ki belőled, ha gyanakvást érzel, vagy becsapást, az mindig figyelmeztető jel, hogy rossz orvosnál kötöttél ki.

Ha nem osztja meg az információi forrását

Ha egy orvosod úgy beszél egy kutatásról, vagy egy gyógyszer hasznosságáról, hogy arra nincs megfelelő forrás, akkor jogos a kételkedés.

