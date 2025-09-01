Veszélyes daganatot mutathat ki székletből ez az új teszt

Magyarországon népbetegség a vastagbélrák, a második leghalálosabb rákos betegség, mely tünetmentesen, hosszú idő alatt fejlődik ki. Évente több mint tízezer embernél diagnosztizálnak vastag- és végbélrákot, és mintegy 3000 ember halálát okozza. Rendszeres szűréssel, a korai stádiumban felismert betegség azonban még jó eséllyel gyógyítható. Az orvostudomány fejlődésével és a mesterséges intelligenciának köszönhetően egyre több olyan képalkotó eljárás és szűrés érhető el, ami ezt segíti. Hazánkban egyedülálló módon, a világon az elsők között érhető el az a DNS-metiláción alapuló széklet teszt, ami mindenféle invazív beavatkozás nélkül, 92 százalékos pontossággal kimutatja, hogy van-e vastagbélrák az érintett testében az adott pillanatban.

Európában a vastagbélrák az egyik legelterjedtebb rák típus: ötven év felett a gyakorisága exponenciálisan nő. A jóindulatú daganatnak semmilyen tünete sincsen, a tumorral élők akár öt-tíz évig is tünetmentesek lehetnek. A korai diagnózis azonban életeket menthet, és ebben a stádiumban még nagyon jó eséllyel gyógyítható a betegség. Ezért is van nagy szerepük a szűréseknek, melyek közül ma már több megbízható és gyors vizsgálati eljárás elérhető.

Otthon elvégezhető, széklet alapú DNS teszt

Az Egyesült Királyságot és Hongkongot követően Magyarországon is elérhető az a széklet alapú DNS teszt, amelyet a vastagbélrák korai felismerésére fejlesztettek ki, és a nemzetközi tapasztalatok szerint nagyon jól alkalmazható rákszűrésre.

A hasonló, DNS alapon működő tesztek elvégzéséhez vérvétel szükséges, és a magunkkal hordozott genetikai hajlam mértékét adják meg a vastagbélrákra vonatkozóan. Ezzel szemben az új teszt elvégzéséhez nem szükséges semmilyen beavatkozás, sem vérvétel, sem hashajtás. Az érintett saját otthonában, kényelmes körülmények között adhat mintát, a laboratóriumi vizsgálatot követően pedig nagyon magas pontossággal kimutathatóak a rákra vagy az előrehaladott, rosszindulatú polipra utaló jelek. A mintavétel előtt nincs szükség diétára, nem kell megváltoztatni az étrendet, hanem a megszokott mindennapi rutin közben kell a székletből mintát venni.

"Jelenleg a világon mindenhol a székletvértesztet alkalmazzák, ami a nagy polipot 25-30 százalékban, a rákos elváltozást pedig 50-60 százalékban mutatja ki. A széklet alapú DNS teszt viszont 66 százalékban látja a nagyobb polipokat, a vastagbélrákot pedig mintegy 92 százalékban felismeri. A páciensek, az orvosok és a klinikák számára is előnyös megoldás lehet a teszt alkalmazása, ugyanis nem kell hozzá semmilyen hashajtás, altatás, és vérvétel sem. Sok esetben azért nem mennek el szűrésre az emberek, mert félnek, vagy esetleg már annyira idősek, hogy nem képesek ezeken a beavatkozásokon, előkészüléseken átesni” – mondta Prof. Dr. Madácsy László, az Endo-Kapszula Magánklinika vezetője.

Ha a teszt bármilyen rendellenességet talál, amely a vastagbélrák kialakulásának gyanúját kelti, akkor mindenképp további, részletesebb vizsgálatok szükségesek a pontos diagnózis felállításához. Amennyiben egy korai, apró rosszindulatú elváltozás áll a háttérben, vagy egy nagyobb daganat, aminek csak a közepe rosszindulatú még, akkor nagyon jók, akár 80-90 százalékos is lehet a teljes gyógyulási esély. Ez azt jelenti, hogy öt éven belül nem jött vissza semmilyen áttét.

Többféle vizsgálati módszer elérhető

A vastagbélrák az egyik vezető halálok, ezért 40-50 év fölött mindenképpen ajánlott szűrővizsgálatra menni, ugyanis ettől a kortól akár már 30-40 százalék esély van arra, hogy valamilyen elváltozást találnak. Magasabb kockázatúak közé tartoznak azok, akinek esetleg már volt rosszindulatú tumoros megbetegedése, vagy ha a családjában előfordult vastagbélrákos eset. További kockázati tényező közé tartozik az elhízás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a sok ülőmunka, valamint a magas feldolgozott és vörös húst tartalmazó étrend is.

A széklet alapú DNS teszt mellett létezik a CT virtuális kolonográfia vizsgálat is. A legpontosabb és legkoraibb szűréshez vizuális tesztre van szükség, tehát hashajtás után kolonoszkópiára vagy vastagbél kapszula endoszkópiára. A robotika és a mesterséges intelligencia fejlődésével ez a két technológia 99%-os detekciós pontosságra képes már az első órában is, ha az orvosok és az intézmény a megfelelő technológiát használják. Terápiára pedig kizárólag a kolonoszkópia képes.