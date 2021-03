Miért gyakori az aranyér terhesség alatt?

Azaranyéregy olyan - mindenki szervezetében megtalálható - érköteg, ami a végbél nyálkahártyája alatt helyezkedik el. Aranyérbetegségnek vagy aranyerességnek azonban csak azt az állapotot nevezzük, amikor valamilyen okból ez az érhálózat kitágul, a kötőszövetek megnyúlnak, amelyet gyulladások kísérhetnek. A terhesség alatt kialakuló aranyér egyik fő oka a várandósság alatt megnövekedett anyaméh, amely egyre nagyobb nyomást gyakorol a kismedencére. Ezt a fizikai nyomást hormonális és életmódbeli változások tovább erősíthetik.

A várandós nők gyakran küzdenek aranyérbetegséggel. Fotó: Getty Images

Székrekedés

Az aranyér egyik fő oka lehet a székrekedés is, ami terhesség alatt szintén jellemző probléma lehet. Ennek elsősorban hormonális okai vannak: a várandósság alatt megnő a szervezetben a progeszteronszint, ami - bár a terhesség létrejöttéhez és megtartásához nélkülözhetetlen hormon - a simaizmok ellazulását is okozza. Ez a folyamat az emésztésre is hatást gyakorol, mivel így a táplálék hosszabb időt tölt a belekben, ami székrekedéshez, puffadáshoz és fokozott gázképződéshez vezethet. A terhesség során gyakran jelentkező hányás, hányinger, étvágycsökkenés, gyomorégés ezt tovább fokozhatja, hiszen a rendszertelen étkezés, a kevés folyadék már önmagában is kiválthat székrekedést.

Fontos a rendszeresség

Ahhoz, hogy a székrekedés elkerülhető legyen, érdemes a várandósság során fokozottan figyelni a rendszeres táplálkozásra, folyadékfogyasztásra, valamint a megfelelő emésztést elősegítő mozgásra. Lehetőség szerint törekedni kell a szénhidrátbevitel csökkentésére, valamint javasolt kerülni a túlzott gázképződést okozó ételeket. A többször kevesebbet elv betartása a terhesség során még kiemeltebben fontos, akárcsak a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás.

A rostbevitel megemelése szintén enyhíthet a székrekedéses panaszokon, amely elérhető sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabonák, olajos magvak rendszeres fogyasztásával.

Az egészséges bélmozgáshoz testmozgásra is elengedhetetlenül szükség van. Ennek formája természetesen eltérő lehet a terhesség különböző időszakaiban, valamint egyénileg is változó. A rendszeres séta, kismamatorna, valamint a terhességgondozó orvos és védőnő által javasolt sportolási lehetőségek is szóba jöhetnek. Ezek ráadásul nemcsak az anyagcserét serkentik, hanem segítenek megőrizni az erőnlétet és megakadályozni a kóros súlytöbblet kialakulását is, ami szintén növeli az aranyér kialakulásának a kockázatát.

A szövődmények elkerülése

Az aranyér megfelelő ápolása elengedhetetlen az állapotának romlása, és a szövődmények elkerülése érdekében. Ennek alapfeltétele a gondos higiénia betartása: a reggeli és esti tisztálkodás mellett fontos a székelések utáni lemosás is. Ehhez a kemikáliákat tartalmazó nedves törlőkendők helyett használjunk inkább langyos folyóvizes öblítést. Amennyiben erre nincs lehetőség - a WC-papír használata után - törüljük át a végbelet egy nedves papír zsebkendővel is. A tiszta felület lehetőséget nyújt a kóros állapotú aranyér megfelelő ápolására, azonban várandósság esetén, a megfelelő készítmények kiválasztása előtt érdemes egyeztetni a kezelőorvossal vagy gyógyszerésszel is.

A patikában vény nélkül kaphatóak olyan végbélkúpok és kenőcsök, amelyek elöltE. colibaktériumot tartalmaznak, ezek elősegítik a gyulladások és sebek mielőbbi gyógyulását, valamint természetes módon fokozzák a védekezőképességet. Elérhetőek olyan gyógynövénytartalmú krémek is, amelyek például a kamilla-, a körömvirág- és a varázsmogyorólevél-kivonattal csökkentik a berepedés és a sérülések kockázatát. A szukralfát tartalmazó készítmények szintén javasoltak lehetnek, mivel ezek használatával hatékonyan megóvható a bőr és a nyálkahártya, miközben gyulladáscsökkentő és természetesen antibakteriális hatásukkal serkentik a hámosodást.