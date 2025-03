Italok, amelyek hatással vannak az aranyérre

Italok, amelyek enyhíthetik a tüneteket

A hidratálás alapvető szerepet játszik az emésztés támogatásában és a székrekedés megelőzésében, ami a betegség egyik fő kiváltó oka. Ahhoz, hogy a bélmozgás megfelelően működjön, naponta legalább 2-3 liter folyadék – elsősorban víz – fogyasztása ajánlott. Szintén hasznosak lehetnek a gyógy-, a zöld- és a vörösteák is, amelyek a hidratálás mellett segíthetnek az aranyeres gyulladások csökkentésében, a bélrendszer megnyugtatásában és az emésztés javításában. Javasoltak az ízesítetlen, savanyított tejtermékek, valamint a nem túl savas valódi gyümölcslevek is, amelyek természetes rostokat és vitaminokat tartalmaznak.

Fotó: Házipatika

Mely italok súlyosbíthatják az aranyeres panaszokat?

Bizonyos italok azonban ronthatnak az aranyérbetegség állapotán, ezért érdemes mértékkel fogyasztani vagy teljesen elkerülni őket. A már kialakult panaszokat fokozhatja az alkohol, a nem-savanyított tejtermékek, az erősen fűszeres és a koffeines italok is. Előidézhetik a vénák kitágulását, befolyásolhatják az emésztést, haspuffadást, székrekedést vagy éppen hasmenést idézhetnek elő. A székrekedéssel járó fokozott nyomás, a kemény széklet okozta irritáció, valamint a gyakori székeléshez társuló kidörzsölés egyaránt megnövelhetik az aranyérbetegség kialakulását, valamint a már kialakult tünetek erősödését.

Célirányos támogatás

A tudatos folyadékfogyasztás mellett, az érfalak erősítését célirányosan is támogathatjuk. Ebben segíthetnek azok a növényi eredetű, diozmin tartalmú gyógyszerek, amelyeket a patikában vény nélkül is beszerezhetőek. Rugalmassá teszik a vénákat, megkönnyítik a vér áramlását, valamint csökkentik a fájdalmas gyulladásokat. Emellett javasoltak azok a különböző gyógynövénytartalmú – például kamilla, varázsmogyorólevél, vagy körömvirág – kúpok és kenőcsök is, amelyek helyileg biztonságosan és kényelmesen alkalmazhatóak a kellemetlen tünetek enyhítésére.