5 divatdiéta, ami kiállta az idő próbáját, de vajon hatékonyak is?

Mielőtt fellebbentjük a fátylat a legismertebb diéták elől, spoilerezünk kicsit és megosztjuk a tartós fogyás titkát: ugyanúgy lehet fogyni a csökkentett szénhidrát- vagy zsírtartalmú étrendtől is, a lényeg, hogy kevesebb kalóriát vigyünk be, mint amennyit elégetünk. Másik oldalról megközelítve: többet égessünk el, mint amennyit beviszünk, de most nem a testmozgásról lesz szó, bár az is legalább ennyire fontos.

Alapvetően azért van ennyi féle élelmiszerünk, hogy mindenből fogyasszunk, mértékkel természetesen. A szélsőséges, nagyon korlátozó étrendek mindig is népszerűek voltak, bár hosszú távon annyira egyhangúvá tudnak válni, hogy csak a legfanatikusabbak bírják betartani. Célszerűbb egy minden tápanyagot tartalmazó, kiegyensúlyozott, változatos étrendet életformaként betartani.

A divatdiéták különböző módon veszik fel a harcot a plusz kilók ellen, nagy részük a korlátozáson alapul, ami sok esetben kimeríti a szervezetet. Van, ami tiltja a gabonaféléket és a gyümölcsöket, míg mások éppen ezeket helyezik előtérbe. Nyilván egyéni szempontokat is figyelembe kell venni, és –mint arra fentebb utaltunk – a túl szigorú korlátozás senkinek sem jó, van azonban néhány diéta, ami kiállta az idő próbáját. Galériánkban a legdivatosabb diétákat mutatjuk be, amelyeket az Every day health gyűjtött csokorba.

