Aranyér: szexuális életünkre is kihathat

Aranyérbetegségnek azt nevezzük, amikor a végbél záróizmánál elhelyezkedő vénás fonatok kitágulnak, megnagyobbodnak, és akár előre is eshetnek. Kóros állapota fájdalommal, vérzéssel, váladékozással és viszketéssel járhat. Két fajtája fordul elő: a laikusok által is könnyen kitapintható külső, és a sokáig rejtve maradó belső aranyér. A vérzéses tünetek elsősorban a belső aranyérre utalnak.

A párkapcsolatot is veszélyeztethetik a kellemetlen tünetek. Fotó: Getty Images

Kímélő pozitúra

Az aranyér nem csak az ülő- és a nehéz, fizikai munkákat nehezítheti meg, hanem a sportolást és a szexuális életet is. Különösen akkor, ha az együttlét olyan intenzív, hogy akár egy kiadós testedzéssel is felér. Mivel az aranyér tünetei fokozódhatnak haspréselésre és hasűri nyomásra, ezért nem csak a sport, hanem a nemi élet során is figyelni kell arra, hogy ezeket elkerüljük. Érdemes ezért a lehető legkímélőbb pozitúrát választani.

Aranyér esetén az anális szex kockázatai is megnőhetnek. Vérzés léphet fel, vagy a már eleve vérző aranyér elfertőződhet, gyulladások alakulhatnak ki, ráadásul a nemi betegségek átadásának esélye is fokozódhat. Az anális közösülés miatt esetlegesen fellépő állapotromlás során a korábban fájdalmatlan aranyeresség is fájdalmassá, tünetessé válhat.

Külső és belső aranyér: ezek a különbségek

Bármennyire tabutéma is mindaz, ami a mellékhelyiségben történik, a székletürítéskor jelentkező fájdalom és a vécépapíron megjelenő vércsík is olyan árulkodó jel, amely aranyérre is utalhat. Nem mindegy viszont, hogy külső vagy belső aranyérrel van-e dolgunk. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Impotenciát is okozhat?

Bár az aranyérbetegség fiziológiai értelemben közvetlenül nem hat a potenciára, közvetett, pszichés módon mégis befolyásolhatja. Megléte – főként akkor, ha erőteljes tünetekkel jár együtt – nagy mértékben hatással lehet az érzelmi állapotra: a vérzéstől vagy fájdalomtól való félelem kihat a libidóra és ez akár szexuális zavarokhoz vezethet. A szorongás megölheti a vágyat, merevedési zavart okozhat, és minden egyes kudarcként megélt helyzet tovább mélyítheti a pszichés problémákat.

Ahhoz, hogy a további állapotromlást megelőzhessük, fontos az aranyér mielőbbi kezelése. Ehhez elsődleges lépés az életmódváltás, melynek alapja a kímélő, de rendszer mozgás, valamint a rostban gazdag, egészséges táplálékok fogyasztása, a normális állagú széklet elérése érdekében.

Megoldás: az aranyér mielőbbi kezelése

A már kialakult tünetek a kezdeti stádiumban otthon is jól kezelhetők, illetve csillapíthatók vény nélkül kapható készítményekkel. A gyulladáscsökkentő, sebgyógyító és természetes védekezőképességet javító kamilla, varázsmogyoró levél, illetve körömvirág kivonat formájában, valamint kenőcs vagy kúp változatban is elérhetők. Akárcsak a szukralfát tartalmú készítmények, amelyek mechanikai védelmet is biztosítanak a bőr és nyálkahártya számára.

A fájdalmas, fizikai szövődmények kezelésére elérhetőek különböző végbélkúpok és kenőcsök is. Az elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziót tartalmazó változatok képesek olyan immunválaszt kiváltani a szervezetben, amelyek fokozzák az érintett szövetek természetes védekezőképességét, gyulladáscsökkentő hatásuk pedig elősegíti a sebgyógyulást.

Bioflavonoidok testnek és léleknek

A szájon át szedhető, gyorsan felszívódó tabletták jelentősen csillapíthatják a kínzó aranyeres fájdalmakat. Javasoltak a növényi eredetű bioflavonoidok családjába tartozó diozmin tartalmú gyógyszerek, amelyek erősítik és rugalmassá teszik az érfalakat, megkönnyítik a véráramlást, valamint gyulladásgátló és antioxidáns hatással bírnak. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ha a betegség már előrehaladottabb állapotú, szakorvosi segítségre lehet szükség, valamint azt is, hogy az aranyérre alkalmazott általános kezelések nincsenek negatív hatással a férfi potenciára. Sőt, az állapotjavulás csökkentheti a szorongást, visszahozhatja az önbizalmat, ami a libidó növekedéséhez és a szexuális élet felpezsdüléséhez vezethet.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!