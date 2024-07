Az Alzheimer-kórt is lassíthatja ez a fogyasztószer

A vizsgálat eredményeit kedden mutatták be az amerikai Alzheimer Szövetség idei nemzetközi konferenciáján. Mint azt a Reuters hírügynökség írja, a kísérletben összesen 204 brit Alzheimer-kóros beteg vett részt. Közülük a kontrollcsoport tagjai placebót kaptak, míg a többi páciens liraglutidot. A liraglutid egy úgynevezett GLP-1-receptor-agonista gyógyszerhatóanyag. Korábban megírtuk: az e csoportba tartozó gyógyszerek legfőbb hatása, hogy a többi között az inzulintermelés serkentésével mérséklik a vércukorszintet, így elsősorban cukorbetegek terápiájában alkalmazzák. Emellett azonban étvágycsökkentő hatással is bírnak, ezért egyre szélesebb körben használják fogyást segítő szerekként is.

A klinikai kísérlet legfőbb célkitűzése az volt, hogy változást tudjanak generálni az agyi glükózanyagcsere sebességében. Ez nem teljesült, mellékesen felfedezték viszont a kutatók, hogy a liraglutid kimutathatóan, mintegy 50 százalékkal lassította azon agyterületek zsugorodását a betegeknél, amelyek a memória, a tanulás, a nyelvhasználat és a döntéshozatal irányításáért felelnek. A vizsgálat nem a Novo Nordisk, azaz a liraglutidot gyártó és forgalmazó dán cég támogatásával valósult meg, hanem függetlenül kutatásként.

Rebecca Edelmeyer, az Alzheimer Szövetség tudományos igazgatója rendkívül érdekfeszítőnek nevezte az új kutatási eredményeket a Reutersnek nyilatkozva. „Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú beavatkozást látunk egy klinikai vizsgálat során” – fogalmazott a szakember.

