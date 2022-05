Miért fertőződik el a tetoválás?

A panaszokat fertőzés, valamelyik festékanyag vagy a tetoválás egyéb összetevőjével szembeni allergia is okozhatja. Allergiát leggyakrabban a vörös színű festék vált ki, de előidézheti a festékben lévő tartósítószer is. Az allergiás reakció mellett, szövődményként jelentkezhet fertőzés is, ennek oka általában a nem megfelelő higiéniás körülmények között végzett tetoválás.

A megfelelő körülmények között készített tetoválás nem fertőződik el.

Vannak ugyan szembetűnő különbségek a két szövődmény közt - az allergia inkább helyi tüneteket okoz, a fertőzés gyakran jár lázzal és kiterjedt bőrtünetekkel, duzzanattal - de ennek elbírálását bízzuk inkább szakorvosra, aki a kiváltó oknak megfelelő kezelést fog javasolni - magyarázza dr. Garaczi Edina bőrgyógyász-allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Tüneti kezelés gyógyszerrel

A tartós tetoválás maradandó, ezért sem mindegy, hogy milyen következményekkel jár a viselése. A festékek legtöbbje valamilyen fémet tartalmaz, de az egyéb alkotói is okozhatnak allergiás reakciót. Mire készíttessünk a beavatkozást megelőzően tesztet? Kattintson! Ha egy tetoválás felülfertőződik, begyullad, akkor antibiotikus kezelésre van szükség. Amennyiben a tetoválás után valódi allergiás érzékenység alakul ki valamelyik összetevőre, akkor a tünetek súlyosságától függ a kezelés. Amíg a csalánkiütés vagy ekcéma fennáll, addig szteroid krémek, antihisztamin tabletta, súlyos esetben szteroid tabletta szedésére is szükség lehet. A tünetek akár hetekig is eltarthatnak, ezért türelmesnek kell lenni.

Menjen vagy maradjon a tetoválás?

A tetoválás további sorsáról a kezelés után dönthetünk, amikor már megszűnt a fertőzés, vagy allergia miatt kialakult gyulladás. Jelenleg a lézeres eltávolítással kapcsolatban folynak bíztató vizsgálatok, bár ez esetben az is előfordul, hogy maga a lézerkezelés vált ki allergiát. A kezeléseket ezért egyénre szabottan kell meghatározni.

Amikor sebészeti megoldásra van szükség

A tetoválás után hónapokkal, vagy akár 1-2 évvel az adott területen kis csomócskák, göbcsék is jelentkezhetnek. Itt nem a festékszemcsék összecsapzódásáról van szó, hanem egy úgynevezett granulomatózus gyulladás alakul ki, melyet gyulladásos sejtek hoznak létre. Ez a folyamat helyi szteroid kezelésekre nagyon ritkán reagál jól, előfordulhat, hogy a göbcsék kimetszésére kerül sor.