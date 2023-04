Irritál a pénz érintése? Ez lehet az oka

Bizony, lehet valaki allergiás a pénzre. Pontosabban, ha valakit az érmék érintése szó szerint irritál, akkor az illető nagy valószínűséggel nikkelallergiában szenved. Ebben az esetben az immunrendszer érzékenyen reagál arra, ha a bőrhöz valamilyen nikkeltartalmú tárgy ér - írja a MedicalNewsToday.

Gyakori tünetei közé tartozik a száraz, kipirosodott bőr, a viszketés, súlyos esetben pedig hólyagok is megjelenhetnek. Ezek 24-48 órán belül általában el is múlnak maguktól.

Nem érdemes sokáig fogdosni az érméket. Fotó: Getty Images.

A nikkelallergia sajnos bármelyik életkorban kialakulhat, és nőknél gyakrabban fordul elő, mint férfiaknál. A Nickel Institute szerint a nők 12-15 százaléka, addig a férfiak 1-2 százaléka érintett csak.

Az allergiás tüneteket legegyszerűbben úgy kerülhetjük el, ha nem kerülünk közvetlen kontaktusba az allergénnel. A nikkel viszont számtalan tárgyban megtalálható, sajnos olyanokban is, amikkel nap mint nap találkozunk: övcsat, ajtókilincs, kulcs, bizsuk, tollak, szemüveg-keretek stb.

Bizonyos ételekben is előfordul a nikkel, ezért súlyosabb esetben ajánlott elkerülni a halféléket, a tenger gyümölcseit, egyes hüvelyeseket, mint például a lencsét és a szójababot (illetve a szójaalapú termékeket). Zöldségekben (káposzta, spenót, kelkáposzta stb.) és gyümölcsökben (ananász, málna, aszalt szilva stb.) is előfordul.

Az is probléma lehet, ha a munkánk miatt nikkeltartalmú eszközöket használunk, például pénztárosként, fodrászként, felszolgálóként stb. Ilyen esetekben kesztyű hordása ajánlott. Az is fontos, hogy műtéti beavatkozások előtt tájékoztassuk az orvosokat az allergiáról, az orvosi eszközök miatt.

A nikkelallergiára sajnos nincsen gyógyír, de több készítménnyel is enyhíthetjük a tüneteket, például kalamin tartalmú kenőccsel, hidratáló testápolókkal, vagy hideg vizes borogatással. Súlyosabb esetben kortikoszteroidot tartalmazó krémek vagy nem-szteroid gyulladáscsökkentők használata ajánlott, vagy szájon át prednizon vagy fexofenadin tartalmú gyógyszerek is segíthetnek. Szedhetünk rá antihisztamint, illetve az orvosunk is felírhat erősebb gyógyszereket, ha a fentiek nem használnak.

