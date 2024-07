Megcsípte egy darázs, rendőrök mentették meg

Az eset múlt szombaton reggel történt. Az egyik keszthelyi strand parkolójában jelzett egy középkorú férfi a közelben tartózkodó járőröknek, hogy segítségre van szüksége – olvasható a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményében. A kerékpáros még el tudta mondani az egyenruhásoknak, hogy biciklizés közben megcsípte egy darázs, ő pedig allergiás a rovar csípésére.

Allergiás betegeknél a darázscsípés életveszélyes reakciót válthat ki. Fotó: Getty Images

A fellépő reakció miatt a férfi egyre nehezebben kapott levegőt, az arca is bedagadt. Volt nála adrenalininjekció, amelyet be is adott magának. Végül a rendőrök megkülönböztető jelzést használva vitték el az orvosi ügyeletre további ellátás céljából.

Magyarországon a felnőttek mintegy 3 százaléka küzd méh- vagy darázscsípés-allergiával, ritkábban mindkettővel. Az érintetteknél a csípés rövid időn belül súlyos, potenciálisan életveszélyes allergiás reakciót, anafilaxiát okozhat. Sürgős ellátás hiányában az anafilaxiás sokk légzés- és keringésleálláshoz vezethet alig egy órán belül. Diagnosztizált betegek számára, akiknél fennáll az anafilaxia kockázata, javasolt, hogy mindig tartsanak maguknál adrenalinjekciót.