Felnőttkorban is kialakulhat allergia

Allergia bármilyen életkorban kialakulhat, teljesen váratlanul is.

Tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, orrdugulás

„Szénanátha gyermekkorban is kialakulhat, az első tünetek legkorábban az óvodáskor környékén jelentkeznek. A kockázat magasabb az allergiára hajlamos gyerekeknél, különösen, ha mindkét szülő allergiás. Megjelenését megelőzheti ekcémás bőr vagy ételallergia: ezeket az allergiás menetelés állomásainak is nevezzük” – magyarázta dr. Augusztinovicz Monika allergológus, fül-orr-gégész, a Budai Allergiaközpont orvosa. Mindez azonban nem jelenti, hogy ha valakit gyermekként elkerült az allergia, akkor felnőttként már biztosan nem is alakulhat ki nála a betegség. A valóságban az allergia bármilyen életkorban jelentkezhet, egyedül az idősebb korosztályban, 60-65 év felett nem jellemző a megjelenése.

Allergia bármilyen életkorban jelentkezhet.

Nem is gondolunk rá

Az első tüneteknél náthára tippelünk, az elhúzódó panaszok miatt pedig többféle kezeléssel is megpróbálkozunk, mire allergológushoz kerülünk. Dr. Augusztinovicz Monika elmondta, hogy az allergiások száma folyamatosan emelkedik, így lényeges, hogy ismerjük a kezdeti tüneteket, és ne szedjünk felesleges gyógyszereket vagy szenvedjünk kezelés nélkül az orrdugulás, a kivörösödött szemek, az állandó fáradtság és a gyakori tüsszögési rohamok miatt. Megfelelő kezeléssel megszabadulhatunk ezektől a tünetektől.

Miért érint egyre több embert az allergia?

Ennek pontos oka nem ismert. Egyes feltételezések szerint gyermekkorban a túlzásba vitt higiénia sem befolyásolja kedvezően az immunrendszer érését, de a környezetszennyezés és a klímaváltozás miatt egyre inkább elhúzódó pollenszezon is szerepet játszhat benne. Kutatások szerint az időjárás megváltozása miatt is egyre több az allergiás: a szinte átmenet nélkül érkező felmelegedés miatt hirtelen olyan nagy mértékben megnő a pollenkoncentráció a levegőben, hogy az egészséges szervezetet is megviseli, még a nem allergiásoknál is allergiaszerű tüneteket okozhat.

Stressz, költözés és korábbi allergiák

Szénanátha gyakran egy stresszesebb időszakot követően jelentkezik, de a lakhelyváltás is gyakori kiváltó tényező, sokak például a vidékről a fővárosba költözés után fordulnak allergológushoz a tüneteikkel. A felnőttkori szénanátha kapcsán meg kell említeni azt is, hogy ha az illetőnél korábban már jelentkezett egyéb allergia – például gyermekként ételallergiás tünetei voltak, de a diéta mellett idővel kinőtte ezeket –, akkor nem ritka, hogy később más típusú, például pollenallergiás tünetei jelentkeznek.

Mikor forduljon orvoshoz?

Habár az allergia és a nátha tünetei közt sok a hasonlóság, van néhány jel, amely alapján nagy valószínűséggel megkülönböztethető a kettő. Ha folyik az orrunk vagy be van dugulva, torkunk pedig fáj, akkor valószínűleg csak vírus okozta huruttól szenvedünk. Ha azonban náthás tüneteink egy-két hét alatt sem múlnak el teljesen, és mellette orr- és szemviszketés, tüsszögés, szemvörösség, könnyezés, esetleg száraz köhögés is jelentkezik, akkor nagy valószínűséggel már allergiás tünetekkel állunk szemben.