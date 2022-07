Emésztési problémák

Ha egy szervezetünkbe kerülő fehérjét az immunrendszerünk tévesen károsnak hisz, egy hisztamin nevű vegyi anyagot bocsát ki annak érdekében, hogy megsemmisítse a "betolakodót". A tünetek attól függnek, hogy a hisztamint hol bocsátja ki a szervezet: ha például a bőrben, akkor kiütéseket, kipirosodást, viszketést tapasztalhatunk. Ha viszont az emésztőrendszerben, akkor lehet hányingerünk, hasmenésünk, tapasztalhatunk hasi fájdalmat, sőt, akár hányhatunk is.

Ha emésztőrendszeri tünetei vannak az ételallergiának, azt könnyen össze lehet keverni az ételmérgezéssel vagy az influenzával is. Amennyiben azonban a hányás, hasfájás mellett egyéb tüneteink is vannak, például az ajkaink feldagadnak vagy kapar a torunk, akkor menjünk orvoshoz, még akkor is, ha ezek a tünetek enyhék, mert nem tudhatjuk, hogy később nem lesznek-e sokkal súlyosabbak.

Az ételallergia súlyos panaszokat is okozhat. Fotó: getty Images

Tüsszentés, orrdugulás

Elsőre talán náthának tűnhet, de az orrfolyás, gyakori tüsszentés és orrdugulás ételallergiára is utalhat, ha ezeket a tüneteket evés után tapasztaljuk. Ilyenkor a hisztamint a szervezet az légzőrendszerbe bocsátja ki. Jelentkezhet akár nyelvduzzadás vagy fémes szájíz is.

Torokkaparás, szájüregi viszketés, bizsergés

Ez a panasz leggyakrabban bizonyos magok, illetve gyümölcsök, zöldségek fogyasztása után jelentkezik. Gyakran előfordul, hogy amire nyersen allergiásak vagyunk, arra megfőzve kevésbé reagál erőteljesen a szervezetünk. A szájüregi tünetek egyik elsődleges oka, hogy bizonyos pollenek keresztallergiás reakciókat válthatnak ki: például aki a nyírfára allergiás, az tapasztalhatja őket mandula, mogyoró vagy épp alma fogyasztása után is. A parlagfű-allergiásoknak pedig gyakran vannak keresztallergiás reakcióik banán vagy dinnye fogyasztása után.

Az élelmiszerallergiák közismertek, lisztérzékenység, laktózérzékenység, mogyoróallergia, stb. De létezik a húsallergia is? Ritkán, de bármilyen emlős húsa – például sertés-, bárány- vagy marhahús – is kiválthat allergiás reakciót.

Anafilaxiás sokk

Az ételallergiás tünetek legsúlyosabb típusa, amely azonnal beavatkozást igényel, mivel akár életveszélyes is lehet. Hatással van a légzőrendszerre, az emésztőrendszerre, a bőrre és a keringésre is.

A tünetei közé tartozik a nehézlégzés, fulladás, szabálytalan szívverés, szívleállás, ajak- és nyelvdagadás, valamint a kórosan alacsony vérnyomás. Ha ilyesmit tapasztalunk, azonnal hívjuk a mentőket, mert lehet, hogy sürgősen adrenalininjekcióra lesz szükségünk.

Forrás: prevention.com