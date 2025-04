Ételallergiák, amelyekre nem is gondolnál – hétköznapi élelmiszerek is bajt okozhatnak

Az ételallergiák súlyossága az enyhétől az életveszélyesig terjedhet. A nyolc leggyakoribb allergizáló étel a tej, a tojás, a hal, a tengeri hal, a diófélék, a mogyoró, a gabona és a szója. Ezeknél jóval ritkább esetben előfordulhat, hogy egészen váratlanul olyan ételek okoznak tüneteket, amelyekre biztosan nem gondolnánk.

Aki tud az ételallergiájáról, körültekintőnek kell lennie. Fotó: Getty Images

Ritka, de lehet valaki allergiás:

a vörös húsokra (sertés, marha) – az ilyen jellegű allergia általában egy, a húsokban található cukorféléhez, az alfa-galaktózhoz köthető.

– az ilyen jellegű allergia általában egy, a húsokban található cukorféléhez, az alfa-galaktózhoz köthető. a szezámmagra – a szezámallergia nagyon heves tüneteket produkálhat az arra érzékenyeknél, ráadásul nem csak a mag, hanem a szezámolaj is allergizál.

– a szezámallergia nagyon heves tüneteket produkálhat az arra érzékenyeknél, ráadásul nem csak a mag, hanem a szezámolaj is allergizál. az avokádóra – mivel az avokádóban található fehérjék hasonló felépítésűek, mint azok, amelyek a természetes latexgumiban találhatók, aki latexallergiás, annál nagyobb az avokádóallergia veszélye is. Sőt annak veszélye is, hogy a burgonya, a paradicsom, a gesztenye, a papaja, a banán vagy a kivi is allergiás reakciót vált ki.

– mivel az avokádóban található fehérjék hasonló felépítésűek, mint azok, amelyek a természetes latexgumiban találhatók, aki latexallergiás, annál nagyobb az avokádóallergia veszélye is. Sőt annak veszélye is, hogy a burgonya, a paradicsom, a gesztenye, a papaja, a banán vagy a kivi is allergiás reakciót vált ki. a kukoricára – az érintetteknek kerülniük kell a kukoricaliszttel és a kukoricasziruppal készült termékeket is.

– az érintetteknek kerülniük kell a kukoricaliszttel és a kukoricasziruppal készült termékeket is. a szárított, aszalt gyümölcsökre – ilyenkor gyakran a szulfitok okozzák a tüneteket, például a kén-dioxid. Akinél allergiás reakciót váltanak ki a szárított gyümölcsök, annak érdemes óvatosnak lennie a borokkal, ecetfélékkel, feldolgozott húsipari termékekkel is.

– ilyenkor gyakran a szulfitok okozzák a tüneteket, például a kén-dioxid. Akinél allergiás reakciót váltanak ki a szárított gyümölcsök, annak érdemes óvatosnak lennie a borokkal, ecetfélékkel, feldolgozott húsipari termékekkel is. a mangóra – az avokádóallergiához hasonlóan a latexallergiához is köthető. A mangóban több olyan allergén is található, amelyek keresztreakciót ki válthatnak ki olyanoknál, akik allergiásak az almára, a körtére, a zellerre, az édesköményre, a pisztáciára vagy a kesura.

Az ételallergiát azért kell komolyan venni, mert akár életveszélyes állapotot is kiválthat az, ami korábban csak enyhe tüneteket produkált. Bármilyen súlyosságra utal tehát a vérvizsgálat eredménye, az allergiát minden esetben komolyan kell venni, ezért rögtön epipennel is ellátják az érintetteket, amelyet mindig maguknál kell tartaniuk.

Az anafilaxia tünetei

A bevezető panaszok még egészen enyhék lehetnek: bőrkiütések, sápadtság, szédülés, remegés. Röviddel ezután enyhe légzési nehezítettség, szorító érzés a torokban és ahhoz társuló rekedtség, illetve gyomor-bélrendszeri tünetek, így hasfájás, hányás is jelentkezhet. Előrehaladott stádiumban már kifejezett nehézlégzés, zihálás, sípoló légzés, sőt akár zavart tudatállapot is felléphet. Megfelelő ellátás hiányában az anafilaxiás sokk végső stádiumában leállhat a légzés és a keringés. Előfordulhat az is, hogy az anafilaxia egyből súlyosabb tünetekkel jelentkezik.