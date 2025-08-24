Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Állatszőr-allergia: nem csak kutya és macska válthatja ki

Az állatszőr-allergia állati fehérjékre adott immunreakció. Nemcsak olyan házikedvencek válthatják ki, mint a kutya és a macska, hanem több egzotikus állat is.

A köznyelvben elterjedt állatszőr-allergia kifejezés félrevezető lehet. Az allergiát ugyanis nem maga a szőr, hanem állati fehérjék váltják ki, amelyek a hámsejteken, a nyálban és a vizeletben találhatók, és könnyen a levegőbe kerülnek. Ezek a részecskék a lakásban, a textíliákon és a bútorfelületeken is megtapadhatnak, így tartós panaszokat okozhatnak.

Milyen tünetek jelezhetnek állatallergiát?

A leggyakoribb jelek közé tartozik a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, köhögés. Arra hajlamosaknál asztmás tünetek – sípoló légzés, nehézlégzés – is kialakulhatnak – írja a Mayo Clinic.

Egzotikus kedvencek, amelyek allergiát válthatnak ki

A kutya és macska mellett több egzotikus faj környezetében is jelentkezhetnek allergiás panaszok. A nemzetközi szakirodalom igazolt eseteket ír le hörcsög, tengerimalac, egér, patkány, nyúl, görény, sőt majmok kapcsán is. A madagaszkári bütykös vagy sziszegő csótány tartásához is társult érzékenység. A pikkelyesek, például gyíkok és kaméleonok ritkábban okoznak tünetet, mert nincs szőrük, mégis vannak leírt eseteik – például leguánallergia –, vagyis a teljesen hipoallergén jelző nem garantált.

Egy tengerimalac.
A többi között tengerimalacok mellett is jelentkezhetnek állatszőr-allergiás tünetek. Fotó: Getty Images

Diagnózis: hogyan derül ki, hogy az egzotikus állat a bűnös?

A kivizsgálás alapja a részletes anamnézis és a tünetek-expozíció összefüggése. Ennek megfelelően jön szóba a bőrpróba vagy laboratóriumi IgE-vizsgálat; szükség esetén az adott fajra jellemző allergénkivonatokkal. 

Mit tehetünk? Expozíciócsökkentés és orvosi kezelés

A kezelési stratégia első lépése a kontaktus mérséklése.

  • a hálószoba állatmentessé tétele
  • rendszeres takarítás
  • textíliák 60 fokon történő mosása
  • HEPA-szűrős porszívó és légtisztító alkalmazása
  • a ketrecek és alom gyakori cseréje

Szükség esetén az orvos tüneti gyógyszeres kezelést (például antihisztamin, orrspray) javasolhat; asztmás érintetteknél a légúti terápia beállítása kiemelten fontos. Aki mindenképpen szeretne állatot, jobban járhat szőr nélküli fajokkal (például halak, hüllők), bár teljes mentesség nincs, és az otthoni higiénés szabályok betartása ezeknél is szükséges.

Mikor gondoljunk egzotikus állat okozta allergiára?

  • Ha a tünetek kifejezetten a ketrec tisztításakor, az etetésnél, alomcserénél, vagy az állat közvetlen közelében erősödnek;
  • ha új, nem hagyományos kedvenc érkezése után jelentek meg;
  • illetve ha a lakásban rovarokat (például terráriumban tartott csótányokat) is gondozunk. 

