Bajt jelez, ha evés után kipirul az arcunk

A hisztaminintolerancia tüneteiről és kezeléséről dr. Sárdi Krisztina gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Nehéz felismerni a hisztaminintoleranciát

A hisztaminintolerancia annyira szerteágazó tüneteket okozhat, hogy az érintettek gyakran több szakrendelést is végigjárnak, mire a problémájukra fény derül. A klimax-szerű panaszok - arcpirulás és kimelegedés -, valamint a fájdalmas, erős menstruációs görcsök miatt sokan nőgyógyászhoz fordulnak. Ha orrviszketés, orrdugulás, orrfolyás is jelentkezik, akkor fül-orr-gégészt vagy allergológust keresnek fel a betegek. Azalacsony vérnyomásés a szapora szívverés miatt a legtöbben kardiológiai problémára gondolnak, a csalánkiütéssel és bőrviszketéssel járó tüneteikkel kapcsolatban pedig bőrgyógyász véleményét kérik. A fokozott fáradékonyságnak, szédülésnek, alvászavarnak és fejfájásnak pedig akár belgyógyászati, hormonális vagy neurológiai oka is lehet.

A leggyorsabb diagnózis a gyomor- és bélrendszeri tünetek kapcsán születhet. Ha a betegeknél az arcpirulás és a kimelegedés mellett gyomorégés, hasi fájdalom, puffadás, hányinger, hasmenés vagy székrekedés jelentkezik, akkor rövid időn belül gasztroenterológushoz fordulnak. Amennyiben az egyéb tünetek is megerősítik a gyanút, a kivizsgálás célzottan - a hasonló tüneteket okozó betegségek kizárásával - hisztaminintolerancia irányába kezdődhet meg.

Mi okozza az arcpirulást?

A hisztaminintolerancia tüneteit a szervezetben termelődő, hisztamin lebontását végző diamino-oxidáz (DAO) enzim csökkent termelődése, illetve csökkent aktivitása okozza. Értékét vérvizsgálattal lehet meghatározni. A DAO enzim csökkenése bekövetkezhet allergiák, gluténérzékenység vagy kontaminált vékonybél szindróma miatt, de okozhatja a hisztamin felszabadulását segítő vagy a DAO enzim működését gátló gyógyszerek (például antibiotikumok, fájdalomcsillapítók) szedése, illetve az ilyen folyamatokat elindító ételek és italok fogyasztása.

Ezeket az ételeket kerüljük

Ha a DAO enzim értéke alacsony, a panaszok megszűnéséhez diétázni kell. Ilyenkor a magas hisztamintartalmú vagy a szervezetben a hisztamin felszabadulását fokozó élelmiszereket kerülni kell. A bor és a pezsgő mellett kerülendők bizonyos sajtok és a halak többsége, valamint a sörélesztő, a kagyló és a halkonzerv is. Ezen kívül a paradicsom - különösen a konzerv, a paradicsompüré és a ketchup -, a spenót, a csirke, a sertés és a marha is tiltólistára kerül. Érdemes továbbá kiiktatni az étrendből a fermentált zöldségeket, a szójatermékeket és a savanyú káposztát is. Egyes ételek a szervezet saját hisztamintermelését fokozzák, ezért nem javasolt ezeket fogyasztani a diétában. Ilyen a nyers tojásfehérje, a kagyló, az eper, a paradicsom, a hal, a csokoládé és az ananász.

A diétának minden esetben személyre szabottnak kell lennie. Ugyanis egyéni tolerancia függvénye, hogy bizonyos élelmiszereket teljesen ki kell-e zárni vagy elég csupán csökkenteni a fogyasztásukat. Ha valaki mégsem akar lemondani bizonyos ételekről, akkor alkalmanként bevehet étkezés előtt egy-egy DAO-enzim-tartalmú tablettát, így megelőzhető a kellemetlen panaszok kialakulása.