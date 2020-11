Az aftától így szabadulhatunk meg gyorsan

Az afták kis méretű, nem túl mélyre nyúló fekélyek a száj nyálkahártyáján. Ovális alakú, fehér vagy sárgás felszínű képződmények, amelyeket kivörösödött gyulladásos udvar vesz körül. Gyakran kifejezetten intenzív fájdalommal járnak, illetve a megjelenésük előtti egy-két napban már bizsergő, égő érzés alakulhat ki a helyükön. Érdemes leszögezni, hogy bárkinél felléphetnek ilyen jellegű panaszok, ugyanakkor többnyire tinédzsereket, fiatal felnőtteket érintenek, valamint valamelyest gyakoribbak nőknél.

Azaftarendkívül kellemetlen fájdalmat okozhat a szájban. Fotó: Getty Images

"Az afta kiváltó okai egyénenként változhatnak. Előfordulhat, hogy egy óvatlan ínyharapás vagy egyéb sérülés nyomán keletkezik, de a stressz, hormonális változások, allergiák és tápanyaghiányok egyaránt meghúzódhatnak a háttérben" - mutatott rá a prevention.com-nak nyilatkozva dr. Sarah Glass szájsebész, a Virginiai Nemzetközösségi Egyetem fogászati karának egyetemi adjunktusa. Hozzátette, amennyiben az afta két hét elteltével sem múlik el, mindenképpen javasolt vele orvoshoz fordulni. Lehetséges ugyanis, hogy elfertőződött, esetleg tünetként olyan súlyosabb problémákra hívja fel a figyelmet, mint a cöliákia, a Crohn-betegség vagy valamilyen szájüregi daganat.

h i r d e t é s

Az esetek zömében ezzel együtt egy múlandó, de annál kellemetlenebb panaszról van csupán szó. Öröm az ürömben, hogy néhány egyszerű módszer segítségével mind a megelőzést, mind a gyorsabb gyógyulást elősegíthetjük. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat dr. Glass és kollégája, a clevelandi Case Western Reserve Egyetem fogászati karán dolgozó dr. Leena Palomo foglalta össze.

Hogyan előzhető meg az afta kialakulása?

Melyek a legjobb B12-vitamin-források? Részletek itt.

E téren kifejezetten nagy hangsúlyt kell fektetni a táplálkozásunkra, bizonyos tápanyagok hiánya ugyanis egyértelműen hozzájárul az afták megjelenéséhez. Ilyen tápanyag például acinkés a vas, valamint egyes B-vitaminok, így a B6- és B12-vitamin. Hasznos lehet, ha megfelelő mennyiségben fogyasztunk teljes kiőrlésű gabonákat és tengeri halakat, a savas vagy csípős ételekkel viszont ajánlott csínján bánni, mert irritálhatják a nyálkahártyát. Nem szabad megfeledkezni a kellő folyadékpótlásról sem, így támogatva a nyáltermelődést a szájban.

Figyeljünk oda a helyes fogmosási technikára is, hiszen egy erősebb mozdulattal könnyen megsérthetjük az ínyünket, amiből aztán afta alakulhat ki. Fogainkat mindig óvatos, körkörös mozdulatokkal tisztítsuk meg, semmiképpen se súroljunk erőteljesen oda-vissza a fogkefével. Végezetül érdemes megemlíteni a stresszcsökkentés jelentőségét. A stresszről úgy tartják, fokozza azon immunsejtek aktivitását, amelyek a gyulladások fellobbanásával állnak kapcsolatban. Végeredményben tehát az érzelmi stressz is hozzájárulhat az afták megjelenéséhez. Keressünk olyan technikákat, amelyek révén csökkenthetjük a ránk nehezedő nyomást a mindennapokban, legyen az akár a testedzés, jóga vagy meditáció, de még a rendszeres nyugodt éjszakai pihenésnek is jótékony hatása van.

Mit tehetünk a már meglévő aftával?

Afájdalomenyhítésében és a gyógyulási folyamat felgyorsításában egyszerű házi megoldást kínál a szódabikarbónás öblögetés. Ehhez egy teáskanálnyi szódabikarbónára és körülbelül egy deciliter meleg víz elegyére lesz csupán szükségünk. Mindazonáltal e célra gyógyszertári forgalomban is vásárolhatunk speciálisan kialakított szájöblítőket, géleket és krémeket. Érdemes házi- vagy fogorvosunkkal, illetve gyógyszerészünkkel egyeztetni arról, hogy pontosan melyik készítményt lenne érdemes alkalmaznunk. Amennyiben az afta nem reagál az egyszerűbb kezelési módszerekre, esetleg nagyon súlyos formában jelentkezik, úgy mindenképpen forduljunk szakemberhez. Ilyenkor már receptköteles gyógykészítmények használatának szükségessége is felmerülhet.