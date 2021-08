Miben van sok B12?

A B12 a többi B-vitaminhoz hasonlóan vízben oldódik, és így jut a véráramba - írja a drkashi.science a B12-vitaminról szóló cikkében. A B12-vitamint az emberi test akár négy évig is képes raktározni, a felesleg pedig a vizelettel ürül ki a testből. Sok van belőle a húsfélékben, állati eredetű termékekben. Remek forrása a marhahús, a sertéshús, a sonka, a baromfi, a bárány, a halak közül különösen a tőkehal és a tonhal, a tejtermékek és a tojás is. Kaphatóak olyan szójatejek, illetve reggelizőpelyhek, amelyeket B12-vitaminnal dúsítanak.

A tejtermékek, halak, húsfélék mind remek B12-források

Ha túl kevés - és ha túl sok

A B12-vitamin létfontosságú az agy és az idegrendszer normál működéséhez és szerepet játszik a vörös vérsejtek termelődésében, a zsírsavak szintézisében és az energiatermelésben is. B12-hiány esetén a vörösvérsejtek száma kritikusan lecsökkenhet és vérszegénység léphet fel.

14 éves kor fölött a B12-vitamin napi szükséges mennyisége 2,4 mikrogramm - várandós nők, illetve szoptató anyák esetében kicsivel több.

Bár a vitamin túlszedésének nincsen ismert káros vagy mérgező hatása, érdemes egyeztetni orvosunkkal, mielőtt táplálékkiegészítő formájában szedni kezdjük. Bizonyos gyógyszerek hatással lehetnek a B12-vitamin szintjére, felszívódására: ilyenek például a metformin, a protonpumpa inhibitorok, bizonyos antibiotikumok, illetve gyomorfekélyre szedett gyógyszerek.

Miből ismerhető fel a B12-hiány?

A vitamin hiányának tünetei közé tartozik a depresszió, a zavarodottság, a memóriaproblémák, a kimerültség, emellett a székrekedés, az étvágyvesztés és a fogyás is. Súlyosabb esetekben idegrendszeri tünetek, például a karok, lábak bizsergése, zsibbadása, illetve egyensúlyvesztés is előfordulhat. Ilyen esetekben azonnal forduljunk orvoshoz, mert a vitaminhiány okozta idegi károsodás maradandó is lehet.