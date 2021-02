Veszélyben a krónikus betegek kórházi ellátása?

Az új típusú koronavírussal fertőzött és kórházi ápolásra szoruló páciensek mintegy 30 százaléka hazaengedése után néhány hónapon belül visszakerült az intézménybe Nagy-Britanniában - részletek itt.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) legfrissebb adataiból világosan kiderül, hogy a magyar egészségügy csak annak árán tudta ellátni a legsúlyosabb állapotú COVID-19-betegeket, hogy a járvány második hullámában drasztikusan visszaesett a kórházban fekvő krónikus betegek száma - számolt be róla a 444.hu portál. Mint írják, a koronavírus-járvány őszi hullámában novemberben kezdődtek meg az átvezénylések az egészségügyben a COVID-19-betegeket ellátó intenzív osztályokra, ezért a kormány rendeletben halasztotta el a nem életmentő műtéti beavatkozásokat. Ennek eredményeképp decemberre a kórházak krónikus ágyainak kihasználtsága 35 százalék alá esett. (Miközben 2019 utolsó hónapjában ez az arány megközelítette a 80 százalékot.)

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Aggasztó, hogy elmarad a rehabilitáció

Az oldalnak nyilatkozó Lantos Gabriella egészségügyi menedzser szerint a krónikus-szakellátáson belül is a rehabilitáció drasztikus visszaesése jelent különösen nagy gondot. A rehabilitáció ugyanis szerves része egy beteg felépülésének, ezért az elmaradása a szakember szerint kétségbeejtő - ha például egy gerincműtét után a pácienst rehabilitáció nélkül bocsátják haza, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem volt értelme a műtétnek. A portál egy másik, nevét nem vállaló szakembert is idéz, aki elmondta, a stroke-os, a daganatos és a balesetet szenvedett betegek mellett a COVID-túlélőknél is hatalmas igény van a kórházi rehabilitációra, hiszen több szervük is károsodhat afertőzéskövetkeztében, a több heti ágyban fekvés után pedig vissza kell építeni a betegek izomzatát és kondícióját.

Osztályonként változó az ágyak kihasználtsága

A NEAK adataiból az is kiderül, hogy decemberben az összes aktív kórházi ágynak az 53,9 százaléka volt kihasználva. Ez azonban így önmagában csalóka lehet, hiszen hatalmas különbségek vannak az egyes osztályok között. Míg tavasszal sikerült megelőzni a járvány terjedését és nem árasztották el betegek a kórházakat, ősszel már sok koronavírus-fertőzött került kórházba, és a COVID-os részlegek hamar megteltek. Szeptemberben az intenzíves ágyak kihasználtsága 55 százalék volt, ami decemberre 83 százalékra emelkedett. Ennél is nagyobb volt a teher az infektológiai osztályokon, ahol az ágyak kihasználtsága az év utolsó hónapjában 136 százalékos volt.

A kórházi halálozások is nőttek

2020 decemberében a kórházban fekvő betegek 9 százaléka hunyt el, ami nagyon magas szám, bár azt is hozzá kell tenni, hogy most jóval kevesebben vannak kórházban, ez torzíthat az adatokon. Ahogy az is, hogy a járvány miatt a kórházban ellátottak között nagyon sok a rossz állapotban lévő beteg, sokan ugyanis félnek kórházba menni, mert tartanak attól, hogy ott kapják el a fertőzést, ezért amíg csak lehet, elhúzzák, hogy befeküdjenek.