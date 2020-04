Koronavírus: így kérhetnek segítséget a krónikus betegek

Március közepe óta a legtöbb szakrendelő (legyen az állami intézet vagy magán fenntartású) csak a sürgős, akut eseteket fogadja. Emiatt a krónikus betegségekkel küzdők nehéz helyzetbe kerültek, hiszen nincs lehetőség a kontrollvizsgálatokra, nem tudnak segítséget kérni, ha panaszaik súlyosbodnak.

Éppen ezért országszerte egyre több orvos, egészségügyi intézet vezetett be távkonzultációt, amihez igénybe veszik a közösségi oldalakat, a mobiltelefonos alkalmazásokat, videokommunikációs rendszereket is, továbbá oktatóvideókkal is próbálnak segíteni. Hogy hol milyen szolgáltatások érhetők el, arról az MTI készített egy körképet.

Hova fordulhatnak a gyerekes családok?

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézetben a gyermekosztály orvosai Facebook-oldalt működtetnek, ahol reagálni tudnak a szülők feltett kérdéseire. A koraszülött gyermekeket és családjukat támogató gyulai Koramentorház pedig online, Zoom videokonferenciás rendszeren keresztül követhető foglalkozásokat tart. Elérhetőek a konduktív pedagógiai fejlesztő, a gyógytornász-, a szoptatási tanácsadó-, valamint a pszichológiai foglalkozások is, az érintettek online felületen foglalhatnak időpontot az órákra.

Gelencsér Katalin veszprémi gyermekorvos arról számolt be, hogy néhány esetben telefonon ad tanácsot a felsorolt tünetek alapján, ha szükséges, fényképet kér a diagnózishoz. Ha pedig nem elegendő a telefonos segítségnyújtás, megvizsgálja a beteget.

Gyógytornától a lelkisegély-szolgálatig

A Csongrád megyei Mórahalmon a Móra-Vitál Nonprofit Közhasznú Kft. keddtől bevezette az online konzultációkat. Első körben a páciensek gyógytornára jelentkezhetnek. A zalaegerszegi betegek sem maradnak egyedül a bajban: a Zala Megyei Szent Rafael Kórház fizioterápiás osztálya gyógytornával kapcsolatos telefonos tájékoztatást biztosít április 1-je óta. Ezenkívül a Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda munkanapokon többek között egyéni diétás telefonos tanácsadást biztosít, otthoni rehabilitációval vagy mozgásszervi panaszokkal kapcsolatban nyújt felvilágosítást.

A hódmezővásárhelyi kórházban telefonos konzultáción kaphatnak dietetikai tanácsokat a korábban járóbeteg-szakrendelésen megjelenő páciensek. A Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikájának munkatársai pedig segélyvonalat indítottak. A klinikai szakpszichológusoktól telefonon, e-mailen vagy akár Skype-on azok a betegek kérhetnek segítséget, akiknél a folyamatosan változó járványhelyzet soránalvászavarokjelentkeznek, fokozódik szorongásuk, hangulatzavaruk.

Az egri Markhot Ferenc Kórházban is több olyan intézkedéssel segítik a betegeket, amelyek nem igényelnek személyes kontaktust. Ilyen például az anonim lelkisegély-szolgáltatás, melynek keretében tapasztalt pszichológusok telefonon adnak tanácsot a hozzájuk forduló serdülőknek és felnőtteknek.

A járvány miatt sok szakorvos online vagy telefonos konzultációt biztosít. Fotó: Getty Images

Virtuális ambulancia

A Debreceni Egyetem klinikai központjában és a Kenézy egyetemi kórházban a szakrendeléseket és a szakambulanciákat érintő elektronikus egészségügyi szolgáltatást - virtuális ambulanciát - vezetnek be. Telefonon kikérdezik a jelentkező beteget, majd a megfelelő szakorvoshoz irányítják, aki ugyancsak telefonon tanácsokkal látja el, és ha szükséges, e-receptet ír fel neki. Az orvos újabb telefonos konzultációt is javasolhat, illetve - szükség esetén - időpontot foglalhat a betegnek személyes vizsgálatra. "Az elektronikus szolgálattal afertőzésveszélyének elkerülése mellett biztosítható az orvos-beteg kapcsolat, csökkenthető a várható későbbi egészségügyi teher, és a virtuális vizitbe bevonhatók a 65 évesnél idősebb szakorvosok is, akiknek a legnagyobb a betegellátási rutinuk" - tudatta az egyetem sajtóirodája.

A Nógrád megyei Pásztón működő Margit Kórházban hét olyan szakrendelés van, amelyen csak telefonos konzultációra van lehetőség, ennek során a szakorvossal a halaszthatatlan vizsgálatot is lehet egyeztetni.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjánál a krónikus betegségekkel élők elérik valamennyi betegellátó egységet telefonon vagy elektronikus formában. A bőr-, nemikórtani és onkodermatológiai klinikán például szükség esetén a Skype-on valósul meg a konzultáció.

Segítség az otthonápoláshoz

A kórházak kiürítésével rengeteg ápolásra szoruló beteg került haza, ami nagy kihívás elé állítja a családtagokat. A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház honlapján húsz rehabilitációs oktatóvideót tett közzé, amikben egyebek mellett az otthon ápolt beteg helyes fektetését, felállítását, a járás segítését és a testet átmozgató tornagyakorlatokat mutatnak be - mondta Tamás László János, a kórház főigazgatója. Hozzátette, valamennyi szakrendelésen telefonos konzultációt tartanak, de sok beteg e-mailben is felteszi a kérdéseket az esetleges további teendőiről.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház onkopszichológiai szakrendelésének szakemberei online vagy telefonon segítő, támogató beszélgetéssel állnak az onkológiai betegek és hozzátartozóik rendelkezésére.

Diagnosztizálás fotókon keresztül

Sopronban Odler Anna bőrgyógyász online rendelést tart: a beteg több oldalról fotókat készít a bőrelváltozásáról, ezeket e-mailben elküldi, az orvos pedig telefonon elmondja páciensének, hogy mit tehet. Teleki György, a Vas megyei Táplánszentkeresztet ellátó családorvos az MTI-nek elmondta, a telefonos tanácsadáson előfordult, hogy olyan seb ellátásához nyújtottak segítséget, amelyről a páciens mobiltelefonjával készített fotót, és azt e-mailben küldte el orvosának, de már trombózist is diagnosztizáltak hasonló módon.

