A vörös macskákat ez teszi különlegessé

"Születtek olyan önbevalláson alapuló felmérések, amelyek szerint a vörös macskák valóban szeretetteljesebbek többi fajtársuknál. Mindazonáltal ezek az eredmények akár elfogultságból is származhatnak, illetve egyfajta önbeteljesítő jóslatként működhetnek, mivel a gazdik ilyen módon is csak saját sztereotípiáikat igyekszenek igazolni. Ezzel együtt akadnak más olyan hihető érvek is, amelyek magyarázatul szolgálhatnak az elképzelésre" - mutatott rá a PsychologyToday.com oldalán megjelent cikkében Karen Wu, a Kaliforniai Állami Egyetem Los Angeles-i kampuszának pszichológus kutatója.

A vörös bundájú macskák több szempontból is különlegesek. Fotó: Getty Images

Mint írja, a vörös színért felelős gén nemhez kötődik, pontosabban egy 2009-es nemzetközi tanulmány szerint sokkal nagyobb valószínűséggel fordul elő hím egyedeknél. Márpedig későbbi kutatások eredményei alapján a kandúrok valamelyest barátságosabb természetűek nőstény fajtársaiknál. Mindez tehát önmagában is felfed egy érdekes összefüggést, felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy vajon a nemen túl más tényezők is magyarázatul szolgálhatnak-e a vörös bundájú macskák egyedi viselkedésére. Nos, francia kutatók egy negyed évszázada lefolytatott vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a vörös macskák többféle módon is különböznek a többi macskától.

A szakemberek a vörös színért felelős génvariáns előfordulását kutatták összesen 30 franciaországi macskapopulációban 1982 és 1992 között. Elemzésük során három figyelemfelkeltő tendenciára lettek figyelmesek.

1. A vörös macskák gyakoribbak vidéki környezetben

Ez a felfedezés arra utal, hogy a vörös macskák sikeresebben szaporodnak bizonyos szociális körülmények között. Vidéken a macskák szaporodási rendszerére erősebben jellemző, hogy a hímek több nősténnyel is párosodnak, míg a nőstények csupán egy hímmel nemzenek utódot. Ezzel szemben a sűrűbben lakott városi környezetben mindkét nem képviselőinek nagyobb a merítési lehetősége.

2. Ritkábbak olyan területeken, ahol magas a mortalitási kockázat

Ebből arra lehet következtetni, hogy a vörös bundájú macskák az átlagosnál hajlamosabbak a nagyobb kockázatvállalásra, ami potenciális életveszéllyel jár rájuk nézve.

3. A vörös macskáknál hangsúlyosabb az ivari kétalakúság

Akárcsak egy korábbi ausztráliai kutatás, a franciaországi vizsgálat is arra az eredményre jutott, hogy a vörös színű hímek nagyobb testtömegűek a többi kandúrnál, míg a vörös nőstények kevesebbet nyomnak más faj- és nemtársaiknál.

A feltárt mintázatok alapján a kutatók megalkottak egy teóriát is, miszerint a fizikai és viselkedésbeli különbségek miatt a vörös macskák (különösen a hímek) eltérő szaporodási stratégiát követnek. Nagyobb méretükből adódóan, illetve ehhez kapcsolódóan más macskákkal szembeni valószínűsíthetően agresszívebb természetük okán előnyösebb szociális státuszt foglalnak el, ennél fogva sikeresebbek a vidéki környezetben, ahol a nőstények csak egy hímmel párosodnak. A városi környezetben a versengőbb viselkedésük viszont már nem jelent ekkora előnyt, sőt, nagyobb veszélybe sodorja őket, azaz inkább szelekciós hátrányt jelent.

Habár ezek a szín alapú viselkedésbeli összefüggések furcsának tűnhetnek, valójában más fajoknál, így például rágcsálóknál és madaraknál is találtak már tudományos bizonyítékokat hasonlóra. Egyes viselkedésért vagy fizikai jegyekért felelős gének talán a bundázat színéért felelős génekkel együtt öröklődnek.

Sajnálatos módon dacára annak, hogy az 1995-ös francia kutatás igen részletekbe menően vizsgálta a vörös macskák jellemzőit, arra nem ad választ, hogy miért lehetnek barátságosabbak az emberrel szemben. Ha igaz egyáltalán a sztereotípia, elképzelhető, hogy a vörös kedvencek kockázatvállalóbb természetével állnak kapcsolatban. Talán éppen a macskák közötti domináns státuszukból és merész személyiségjegyeikből fakadóan érzik magukat komfortosabban az emberek társaságában. Hogy valóban erről van-e szó, arról azonban további kutatások révén lehet csak megbizonyosodni.