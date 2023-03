Így találjuk meg a kullancsot

A kullancsokkal kapcsolatban számtalan téves információ kering a köztudatban. Az egyik ilyen, hogy a kullancsok tavasztól őszig aktívak. Való igaz, hogy a kullancsok szaporodásának leginkább a meleg, nedves közeg kedvez, ezáltal a leírt időszakban vannak jelen a legnagyobb számban környezetünkben. Fagypont alatt, illetve a közvetlen tűző napon többségük nem aktív, viszont magasabb hőmérsékletű zugokban, főleg nagyobb városokon belül, de lakott területen kívüli melegebb menedékekben is nagyon sokuk túlélheti akár az extrém időjárási körülményeket is.

Elterjedt tévhit az is, hogy kullancsot csak az erdőkben szedhetünk össze mi emberek, vagy a velünk sétáló kutyáink. Bár valóban nagyobb számban fordulnak elő ezek az élősködők a fás, bokros területeken, de nemcsak itt kell óvatosnak lennünk, hanem a városi parkok gondozott füvén és a kutyafuttatókban is. Bizonyos fajok ugyanis kifejezetten az ilyen környezetet kedvelik. Egy kiadós kutyasétáltatás után ezért mindig alaposan vizsgáljuk át kedvencünk bundáját, és ha kullancsot találunk benne, azonnal távolítsuk el.

Hogyan találjuk meg, egyáltalán hol keressük?

Vannak különösen érzékeny területek, ahova az apró vérszívók előszeretettel és gyakran észrevétlenül fúrják be magukat. Ilyen a szemek és a fülek környéke - a fülkagyló sem kivétel -, a száj környéke - még a fogínybe is be tudják ágyazni magukat -, a nemi szervek és a végbélnyílás körüli terület, valamint a mancsok.

Tipp! A szem környékén időző kullancsok eltávolításához némi ügyesség szükségeltetik, de ha kutyánknak nehezére esik nyugodtan maradni, inkább kérjünk szakértő segítséget, nehogy megsértsük a szemét.

A nagytestű, hosszú szőrű kutyák kimondottan ideális gazdaszervezetet biztosítanak a kullancsok számára, mert a dús bundában nehéz észrevenni őket, elrejtőzhetnek és teleszívhatják magukat vérrel.

A kullancsok megbújhatnak a nyakörv, kendő, hám és a kutyaruha körül/alatt is. E felszerelések szövettel borított részeibe belekapaszkodva csak pár lépés választja el őket a kutya bőrétől. Ha kutyánkról ritkán vesszük le a nyakörvet, átvizsgálásakor távolítsuk el róla ezt is a többi felszereléssel együtt, fésüljük át ezeken a helyeken a szőrt. Az apró vérszívók megtaláláshoz használjunk sűrű bolhafésűt, és nézzük át a nyakörvet is, hátha éppen azon „sétál” körbe-körbe, arra várakozva, hogy visszakerüljön leendő áldozatára.

Jegyezzük meg! Ahogy az emberek, úgy a kutyák esetében is igaz, hogy a kullancscsípés után a lehető leghamarabb távolítsuk el a bőrből a ragaszkodó vérszívókat, mert bizonyos betegségek nagyon gyorsan átterjedhetnek a kullancsokról (kevesebb, mint egy napon belül).

Előzzük meg a bajt!

Mivel bárhol előfordulhat kullancs, és sosem tudhatjuk, hordoz-e fertőzést vagy sem, a legjobb, ha megelőzéssel védekezünk ellene. Azért is tanácsos ez, mert egyes kullancs által terjesztett betegségekre – például a Lyme-kórra – nincs megbízható és végleges gyógyulást kínáló kezelés. Van viszont számos olyan eszköz és szer, amely távol tartja az élősködőt.

Szóba jöhet például nyakörv, spray, tabletta vagy nyakra cseppenthető készítmények. Érdemes ezek használata előtt megkérdezni az állatorvost, hogy tekintettel a kutya fajtájára, méretére és korára, ő mit javasol. Számos ilyen szer esetében igaz, hogy nem védőburkot képez a kutya körül, amely elriasztja a kullancsot, hanem valamilyen mérgező anyagot juttat vérszívás közben az élősködőbe, amelytől az elpusztul. Egyszóval a kullancsot ugyanúgy össze fogja szedni majd a kutyánk, mint eddig – és ezért továbbra is mindig rendszeresen át kell vizsgálni a bundáját –, de huzamosabb ideig nem marad meg benne. Ugyanakkor már kaphatók olyan modern készítmények is, melyek repellens hatással rendelkeznek, vagyis nem engedik, hogy vért szívjon a kullancs, és egyúttal el is pusztítják azokat.



