A tyúkok is dorombolnak, és nem is ez a legmeglepőbb tény róluk

Érdekes írást közölt a World Animal Protection a tyúkok különleges tulajdonságairól, és más tudományosan igazolt adottságáról.

1. A tyúkok dorombolnak, mint a macskák



Amikor egy tyúk boldog, és biztonságban érzi magát, becsukja a szemét és halk, doromboláshoz hasonló hangokat ad ki.

2. A tyúkok felismerik az őket gondozó embert



Furcsa, de bizonyított, hogy nem csak a tyúkudvarban velük együtt élő más tyúkokat, de az embereket is felismerik. Még az általuk felismert arcokkal kapcsolatos pozitív vagy negatív élményekre is emlékeznek, és ezt az információt tovább is adják egymás között. Egy tanulmány szerint különbséget tudnak tenni az ismerősök és idegenek között is.

3. Felejtsük el a „tyúkeszű” kifejezést!



Több kutatás szerint a tyúkok kifejezetten ügyesek a problémamegoldásban és a tárgyfelismerésben. A csirkék úgy tudnak akár rejtvényeket is megoldani, hogy csőrükkel megpiszkálják a darabokat, így az emberi segítőik tudják, melyiket választották. Ha egy tárgyat eltávolítanak a kísérlet során, az állatok felismerik a hiányát.

4. Nem csak, hogy nem buták, de gyorsan is tanulnak



Okosabbak lehetnek a tyúkok egy kis elme edzéssel? A válasz: igen. Különböző labirintus teszteket végeztek velük, amely során tesztelték a térbeli memóriájukat. A környezetük információit észlelték és felhasználták a labirintusban történő táplálékkeresés során. Azt is megfigyelték, hogy az életkor előrehaladtával teljesítményük javult, mivel a térbeli információgyűjtés és a végrehajtás hatékonysága is nőtt.

5. Csirke algoritmus?



Nem, nem torzítás, a tyúkoknak vannak matematikai képességei, sőt egyértelműen tudnak balról jobbra számolni. Természetesen nem állítható, hogy a matek érettségin jól teljesítenének, de alapvető számolási készségük bizonyított.

A tyúkudvarban általában rend és nyugalom honol. Fotó: Getty Images

6. Összetett álmaik vannak



A kutyákhoz és macskákhoz hasonlóan, akik úgy viselkednek, mintha üldöznének valamit alvás közben, a tyúkoknak is nagyon élénk álmaik vannak. Ugyanis gyors szemmozgásos (REM) alvást tapasztaltak náluk, azt azonban a kutatók még nem tudják, hogy miről álmodhatnak.

7. A tyúkoknak érzelmeik és érzéseik vannak



Az empátia az egyik legérdekesebb dolog a csirkékben. Ha egy társukat bántották, stresszes vagy boldog, más tyúkok nem csak megértik, hanem meg is osztják ezeket az érzéseket.

8. Rend a lelke mindennek. Ülésrend helyett csípésrend.



Az úgynevezett „csípésrend” már az emberi pszichológiában is használt fogalom. A tyúkudvarban általában rend és nyugalom honol, nem kapnak össze a táplálékon. Ám ha valamelyikük a rangsorban elfoglalt helyénél korábban, nagyobb önbizalommal megy az etetőhöz, annak odacsípnek. Egészen egy új tyúk érkezéséig - ekkor kirobban a harc (agresszió), amikor is újra kialakítják a rangsort. Ezt hívják csípésrendnek. Ezek rendkívül összetett társadalmi struktúráknak felelnek meg, és a falka tagjai pontosan tudják, hova illeszkednek a rendszerben.