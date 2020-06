Az erkély ezért veszélyes a házikedvencekre

Nem elég, ha a macska a talpára érkezik

A legfőbb veszély természetesen, ha az állat feje vagy valamelyik végtagja beszorul az erkély korlátja közé, illetve ha a korlátot átugorva lezuhan a földre. Érdemes megemlíteni, hogy bár sokan úgy gondolják, két emelet még nem túl nagy magasság, valójában az első emeletről kiesve is komoly sérüléseket szenvedhetnek az óvatlan kedvencek, különösen a kutyák, amelyek közel sem annyira kecsesek és rugalmasak, mint a macskák.

A cicáknak van egy veleszületett reflexük, miszerint valamelyest képesek korrigálni a levegőben a tévedésüket, ezáltal pedig legtöbbször a lábukra érkeznek. Ettől függetlenül azonban nem immúnisak a sérülésekre, sőt a macskák körében olyan gyakoriak az erkélyekhez és más magas építményekhez köthető balesetek, hogy külön kifejezést is alkottak rá: ez a toronyház szindróma. Egy korábbi négyéves tanulmány összesen 119 olyan példányról számolt be, amelyek nagy magasságból zuhantak le. Habár 97 százalékuk végül túlélte az incidenst, sokuk súlyos sérülést szenvedett, így például az esetek 46 százalékában eltört az érintett állat legalább egy végtagja.

Egy macskahálóval biztonságosabbá tehetjük az erkélyt kedvencünk számára

Persze nem csupán a lábak szenvedhetik meg az esést, hiszen a bőrfelület és a belső szervek éppúgy megsérülhetnek, mint az arccsont vagy a fogazat. Ha pedig a kedvencünk szerencsésen meg is ússza a veszélyes helyzetet, még mindig előfordulhat, hogy ijedtében elszalad és elveszik. Ráadásul onnantól kezdve, hogy kiszabadult az erkélyről, többé nincs kontrollunk afelett sem, hogy mi mindennel kerül kapcsolatba vagy hogy éppen mit eszik meg. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy balesetek az erkélyen is érhetik az ebeket és macskákat, hiszen megégethetik magukat egy őrizetlenül hagyott forró grill miatt, esetleg belekóstolhatnak egy mérgező dísznövénybe.

Mit tehetünk?

Alapvetően azok a legbiztonságosabb erkélyek, amelyeket valamilyen technikával zárttá tettek. Nem kell feltétlenül beépítésre gondolni: ezen a téren az egyszerű macskaháló is jelentős előrelépés lehet. Nem szabad persze elfelejteni, hogy a macskák és általában a háziállatok többsége igazi szabadulóművész, érdemes tehát alaposan átvizsgálni időről időre a hálót, nehogy szakadások, lyukak tátongjanak rajta. Hasznos lehet, ha az erkély külső borítása mellett egy kutyaajtót is beszerelünk, biztosítva, hogy kedvencünk kedvére járkálhasson a lakás és a kültér között. Ennek hiányában is ügyeljünk azonban rá, hogy az állat ne maradjon étel és ital nélkül az erkélyen, valamint hogy legyen egy árnyékos búvóhelye a napsugarak elől.

A berendezési tárgyak közül ne hagyjunk kint semmit, ami potenciális veszélyt hordoz magában. Jó példa lehet erre a már említett grillsütő vagy bármilyen éles, szúró tárgy, de az otthoni növények kiválasztásánál is figyelmet kell szentelni rá, nehogy mérgező fajtát vásároljunk. Macskaháló ide vagy oda, lehetőség szerint húzzuk minél távolabb a bútorokat az erkély szélétől, nehogy kedvencünk ugródeszkának használva átvetődjön a korláton. Végezetül pedig érdemes megfontolni a hámok és pórázok használatát legalább arra az időre, amíg a macska vagy kutya kint tartózkodik.

Függetlenül minden elővigyázatosságtól és óvintézkedéstől, a szakértők nyomatékosan ajánlják, hogy egy percre se hagyjuk teljesen magára a háziállatokat az erkélyen. Elég ugyanis egyetlen pillanatnyi figyelemhiány, és máris megtörténhet a baj.

Forrás: petmd.com