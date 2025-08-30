Világelső műtéttel mentetek meg egy sast magyar állatorvosok – Visszaadták a látását

A hírt – néhány műtét közben készült felvétel kíséretében – dr. Déri János állatorvos, a Hortobágyi Madárpark égisze alatt működő madárkórház vezetője osztotta meg a közösségi médiában. A szakember a Sokszínű vidék megkeresésére elmondta, az operációt dr. Dobos András szentesi szemész állatorvos végezte Budapesten a Kíséri Állatorvosi és Lézerszemészeti Szakrendelőben. Hasonló beavatkozást rendszeresen végeznek az ember mellett kutyáknál is, parlagi sason viszont most először segítettek ilyen módon.

A félórás szürkehályog-műtét első lépéseként Dobos doktor intubálta az állatot, altatógázt belélegeztetve vele. Ezután megemelte a szemét a szerv mögé injekciózott folyadékkal, majd kitágította a szemhéjak között sarokrészt. Egy 2,5 milliméteres bemetszésen keresztül felnyitotta a szemlencse tokját, és egy speciális eszközzel kiszívta a szemlencse belső homályos tartalmát. Ez utóbbit aztán egy műanyag szemlencsével helyettesítette. A sebeket hajszálnál vékonyabb tűvel és fonállal zárta le, a szemhéjakat pedig 10 napra, a gyógyulás idejére bevarrta, hogy a sas ne vakarja a szemét.

A műtétnek köszönhetően a parlagi sas immár jól lát középre és távolra is.