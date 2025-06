Etettél már vadkacsát? Ez akár meg is ölheti – így segíts nyáron a madarakon

A vízimadarak etetése tilos és veszélyes mind az állatokra, mind a környezetre nézve – hívta fel a figyelmet közleményében az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Ovádi Péter közölte: az utóbbi években egyre elterjedtebbé vált a vízimadarak etetése, de ez a "jószándékú cselekedet" súlyos következményekkel járhat.

A vadkacsa elpusztulhat a száraz kenyértől. Fotó: Getty Images

Megzavarja a madarakat, de a tavaknak is árt

Az emberi beavatkozás, különösen a kenyér, a pékáru, a pattogatott kukorica és egyéb feldolgozott élelmiszerek kínálása megbetegítheti a madarakat, emésztési problémákat okozhat, hosszú távon pedig akár el is pusztíthatja őket. Ezen felül a mesterséges etetés megzavarja természetes vonulási szokásaikat és a természetes túlélési mechanizmusokat is torzíthatja, ráadásul megnövelheti a rágcsálók számát, és károsítja a vízi ökoszisztémát is.

A közleményben azt javasolják, hogy aki valóban segíteni szeretne a madarakon, a nyári időszakban helyezzen ki itatókat a kertbe vagy közterületekre, amelyekben a madarak nemcsak inni, hanem fürödni is tudnak.