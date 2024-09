Mostanra az ország nagy részén súlyos az aszály

A kukoricatermést 235 ezer hektáron, a napraforgót 125 ezer hektáron érinti az aszály. A dél-alföldi 160 ezer hektáros bejelentés pedig jól mutatja a régió különös sérülékenységét, ahogyan ezt 2022-ben is megtapasztaltuk – mutatott rá a tárcavezető.

Aszálytól sújtott szántóföldön tárcsáz egy traktor Csongrád közelében szeptember 4-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A HungaroMet Zrt. csütörtökön kiadott agrometeorológiai elemzésében arról ír: tetőzik az aszály. Az elmúlt egy hétben folytatódott a száraz, forró időjárás, az elmúlt harminc nap csapadékösszege az Alföld és a Dunántúl délkeleti területének jelentős részén mindössze 2-15 milliméter között alakult, de helyenként ennyi sem esett. Főként az északi, északnyugati tájakon hullott 20-60 milliméter, de ez is jóval kevesebb a sokéves átlagnál.

Az aszály tovább nőtt, mostanra Magyarország túlnyomó részén nagyfokú vagy súlyos aszály van. A talaj felszín közeli része az ország keleti, délkeleti kétharmadán rendkívül száraz, poros, csak a múlt hét első felében kiadósabb záporok által érintett tájakon tartalmaz némi nedvességet, a középső és mélyebb talajréteg kritikusan száraz. A szárazság hatásait az ilyenkor szokásosnál 6-9 Celsius-fokkal melegebb időjárás súlyosbította, a középhőmérséklet 23-28 fok között alakult a múlt héten.

A vegetáció körülbelül három héttel jár előrébb a fejlődésben a szokásosnál, amihez a szántóföldi kultúráknál az aszály is hozzátesz a kényszerérés miatt. A napraforgó- és a kukoricaállományok teljesen beértek, elszáradtak, betakarításuk tart. Az előrejelzés szerint a következő napokban véget ér a hőhullám, és előbb főként a Dunántúlon és a déli országrészben, majd a jövő hét elejétől már másfelé is számítani lehet csapadékra. A meleg is mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet 27-33 fok között alakul, a kánikula az Alföld területére szorul vissza.