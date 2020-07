Megszavazták az egyszer használatos műanyagok betiltását

Ontják magukból a hulladékot a laborok Eddig szinte észrevétlenek voltak az újrahasznosíthatatlan műanyagszemét termelésében, mi hozhat változást? Részletek itt.

Májusban került napirendre, hogy 2021 januárjától betiltanák az egyszer használatos műanyagokat, ezzel pedig Magyarország megelőzné az Európai Unió által szabott határidőt. Nem sokkal később aztán visszavonták a törvényjavaslatot, a koronavírusra hivatkozva.

Fél évvel csúsztatták el a határidőt

Akkor azt hangoztatták, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a kormány továbbra is támogatja az egyszer használatos műanyagok kivezetését, csupán annak időpontját elhalasztották. De a zöld szervezetek ismét a vészharangokat verték - valljuk be, jogosan, mivel ezek a termékek (mint a könnyű, eldobható zacskók, italpoharak) erősen szennyezik a környezetet. Végül az Index információ szerint több más törvénnyel együtt ezt is megszavazta a mai nap folyamán a parlament, méghozzá teljes egyetértésben, de a tiltás majd csak 2021. július 1-jétől lép érvénybe.

Hogy miért van szükség a drasztikus tiltásra, azt jól szemléltetik a számok. Becslések szerint az óceánokban 150 millió tonna műanyaghulladék úszik, és ez a mennyiség évente 8 millióval nő, vagyis percenként 15 tonna szemét kerül bele. Egy előrejelzés szerint ha így folytatjuk, harminc éven belül több műanyag lesz az óceánokban, mint amennyi hal.