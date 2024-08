Így működnek a vénát erősítő készítmények

Visszereknek a megvastagodott, csomókba csavarodott vénákat nevezzük, amelyek nem juttatják kellő hatékonysággal a vénás vért a végtagoktól a szív felé. A közhiedelemmel ellentétben a probléma nem csupán az időseket érinti, de már fiatal felnőttkortól is gondot okozhat sokaknál. A betegség ma már jól kezelhető, az úgynevezett kompressziós harisnya mellett számos készítmény enyhítheti a betegek panaszait. A betegség veszélyei és a kezelés kapcsán Dr. Krisztián Anikó gyógyszerész osztott meg néhány fontos tudnivalót.

Milyen gyógyszerekkel kezelhető a visszér?

A vénás betegségek a magyar lakosságnak csaknem 20 százalékát érintik, de az életkor előrehaladtával nő az arányuk, a 70 év felettiek 82 százaléknál fordul elő. Nőknél kétszer gyakoribb, mint a férfiaknál, illetve az álló munkát végzők körében is lényegesen nagyobb az előfordulásuk aránya. Öröklődés is megfigyelhető, vagyis ha mindkét szülőnél volt, az esély a kialakulásra 90 százalékos.

Többféle készítmény is enyhítheti a visszeres panaszokat. Fotó: Getty Images

A kezelésre használt készítményeket két fő csoportba sorolhatjuk – mondta el Dr. Krisztián Anikó. Az egyik csoportba a növényi eredetűek sorolhatóak, amelyek az úgynevezett bioflavonoidok segítségével fejtik ki a hatásukat. A másik csoportba pedig a nem növényi eredetű hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek sorolhatók. Leggyakrabban az alábbi gyógyszerhatóanyagokat vetik be a vénák erősítésére, illetve a visszérbetegség tüneteinek kezelésére:

Diozmin, heszperidin: A diozmin hatóanyag-tartalmú szerek javítják a mikrokeringést, miközben gátolják a véna tágulását és fokozzák a nyirokelfolyást, ezáltal csökkentve a vénákban a vér pangását. Gátolják a vénás gyulladást is, csökkentve a lábszárban érzékelt fájdalom és görcsök mértékét.

Troxerutin: Ezek a készítmények helyileg csökkentik a gyulladást, valamint gátolják a szabadgyökök felszabadulását. A láb hajszálereit is ellenállóbbá teszik, enyhítik a visszeres lábfájdalmat, csökkentik a lábdagadást, feszülésérzést.

Procyanidol oligomerek: A szőlőmag kivonatát tartalmazó készítmények serkentik a rugalmasságot biztosító elasztin termelődését, ezáltal megóvják a vénák rugalmasságát és ellenálló képességét. A nyirokkeringést stimuláló hatásuk is jótékony lehet a betegek számára.

Escin: A vadgesztenye kivonatot tartalmazó készítmények szintén a vénák falának erősítését, rugalmasságuk visszanyerését szolgálhatják. Emellett csökkenti az ödéma előfordulását, illetve hatékonyan csillapítja a betegséggel járó kellemetlen tüneteket is.

Kalcium-dobezilát: A hajszálerek falának kórosan megnövekedett ellenállását csökkentik, gátolják a kollagénrostok bomlását, valamint a trombózishajlam kockázata is alacsonyabb lehet a segítségükkel. Fokozzák a nyirokáramlást és csökkentik az ödéma veszélyét.

Fontos ezek mellett megemlíteni a nem gyógyszeres kezelési módokat is, amelyeknek legalább annyira fontos szerepük lehet a visszér tüneteinek enyhítésében – hangsúlyozta a gyógyszerész. A kialakult vizenyőt és a vénás túlnyomást kompressziós harisnyák vagy fásli alkalmazásával lehet csökkenteni, a terhelt végtagokat pedig érdemes felpolcolva pihentetni, izomzatát megmasszírozni. A rendszeres testmozgás is elengedhetetlen, és segíthet megelőzni a betegség kialakulását: minden ülő vagy álló munkát végzőnek, de akár egészségeseknek is javasolt a rendszeres séta, torna, úszás, vagy bármi más olyan mozgásforma, amely beilleszthető a napi rutinba.