Beszéljünk a nyári súlygyarapodásról. Igen, létezik

Hiába gondoljuk azt, hogy a karácsonyi evés-ivás, és a bekuckózás a fagy és hó elől, elkerülhetetlenül hízáshoz vezet. A sötét, borongós téli napok feledtetik az edzéseket, a bő pulóverek és a télikabátok pedig jó fedezéket nyújthatnak ahhoz, hogy gyakrabban étkezzünk. A nyár viszont szintén hasonló gyarapodást jelenthet. Természetes, hogy ebben az évszakban megváltozik a rutin, amit a gyerekek iskola nélküli időszaka, a szabadság vagy más szezonális ütemterv átalakulás okoz.

Megannyi színnel és ízzel csábít a nyaralás összes perce. Fotó: Getty Images

Pedig több időt töltünk a természetben, nagyokat sétálunk, jóval nagyobb mennyiségben jut az asztalra a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből is. Mégis, miért történhet ez meg?

1. A varázslatos nyári hangulat. A dolgok lelassulnak, a gondok elsimulnak, egy-egy rövidített munkahét – kizárólag csak a vízhez közelebbi kiruccanás miatt – szinte folyamatos nyaralás üzemmódba váltunk. Tényleg jó érzés ellazulni, de ha eddig is diétát tartottunk, ne engedjük el! Élvezhetjük a nyár könnyedségét, de az egészséges táplálkozás irányát tartsuk szem előtt. Sétáljunk és ússzunk sokat, és gondoljunk a bőséges zöldség és gyümölcs kínálatra.

2. Édesített italok, turmixok, limonádék. Bármennyire is csábító, hogy színes italok kerüljenek a poharainkba, jobb a vizet választani. Egy erősebb edzés után jó ötlet a sportitalok fogyasztása, ám minden más esetben ideálisabb a „minden mentes” víz.

3. Grillezés a kertben? Már hazai viszonylatban is teljesen természetes, hogy a nyári délutánokat és estéket egy kellemes grillezéssel töltjük, a család és barátaink társaságában. A A majonézes saláták, sült húsok, hamburgerek, tarja, sörök minden mennyiségben, a limonádé és egyéb cukros italok, piték a lehető legtávolabb visznek az egészséges táplálkozástól, bármennyire is mondjuk, hogy ez csak egy-egy alkalom. A grillen remekül lehet zöldségeket is sütni, és a köret is bőséggel tartalmazhat különféle csábító zöldeket.

4. Fesztivál-menü betöltve. Kétségtelen, hogy a nyár fő attrakciói közé szépen becsúsztak a fesztiválok is. Fagyi és vattacukor, rétesek, gyros, pizza, hamburger, lepények és sült krumplik? Csak ilyen harapnivalókhoz jutunk ezeken a helyeken? Lehet, elkerülte a figyelmünket a gyümölcssaláta a hűtők legszélén? Az sem ördögtől való, ha otthonról viszünk magunkkal néhány egészségesebb ennivalót, arról nem is beszélve, hogy mennyit spórolhatunk ezzel…

5. Fagyi, jégkrém és minden, ami hideg. Nem, ezt egyszerűen nem lehet kihagyni a nyárból. Elviselni a hőséget, úgy, hogy még egy ártatlan fagyit sem nyalhatunk el? Ha nem megy, legalább csökkentsük az adagot, három gombóc helyett legyen egy, ünnepnapokon kettő. És járhatunk minden másnap is, nem igaz? Egyébként egy behűtött dinnye is hasonló hűs érzést kelthet, vagy néhány fagyasztott málna, ribizli.

Ha a súlyfelesleg mégsem annyira riasztó számunkra, gondoljunk az egészségünkre. A nyári kilók nagy valószínűséggel velünk jönnek a téli szezonra is, amikor a szervezet automatikusan tartalékoló üzemmódba lép, vagyis elkezd felkészülni a fagyos időjárásra. Ekkor még nehezebb dolgunk lesz, ha fogyni akarunk, a súly pedig mozgásproblémákat okozhat, a véráramlás lassulása visszerek megjelenését és feldagadt végtagokat hozhat magával.