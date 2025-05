Zacher Gábor is megszólalt az energiaitalok betiltásáról

Mint mi is megírtuk, az országgyűlés elfogadta a vonatkozó törvényjavaslatot, így júniustól tizennyolc évnél fiatalabbak nem vásárolhatnak energiaitalt, mert nagy mennyiségben fogyasztva káros hatással lehet a szervezetükre. Az ATV most több szakértőt is megkérdezett a témában.

Dr. Zacher Gábor - Fotó: fotocentral

Zacher Gábor toxikológus szerint a tiltás önmagában nem elegendő a túlfogyasztás megoldásához, tudatos fogyasztásra kell nevelni a fiatalokat. Hozzátette: koffein más élelmiszerekben is van, vagyis a tinik más forrásokból is hozzájuthatnak. „Azokban az országokban, – mint például Lettország –, ahol csak a tiltás működött, ott az elején csökkent az energiaital-fogyasztás, utána szépen minden visszaállt a normál kerékvágásba – magyarázta Zacher Gábor. „Ha mondjuk egy jó erős ristrettót vagy eszpresszót főz valaki, ott akár 150 miligram koffein is előfordulhat benne, ami jóval több mint másfélszerese annak, ami 1 doboz energiaitalban van.”

