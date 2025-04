Betiltják a fiatalok energiaital-vásárlását – ez lehet a veszélye, ha sokat isznak belőle

Az országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint a 18 éven alattiak nem vásárolhatnak energiaitalokat. A törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Az indoklás szerint a 18 év alatti korosztályban folyamatosan növekszik az energiaitalt fogyasztók aránya, a közelmúltban készült felmérések szerint a középiskolás és felső tagozatos diákok 10 százaléka napi rendszerességgel fogyaszt energiaitalt. Az elmúlt években több száz olyan eset történt, amikor energiaital túlfogyasztása miatt fiatalok orvosi ellátásra szorultak. A rendelkezésre álló szakértői álláspontok – Magyar Kardiológusok Társasága, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ – egybehangzóan állítják, hogy a fiatalok túlzott energiaital-fogyasztása annak szív- és érrendszerre gyakorolt hatása következtében jelentős veszélyt jelent az egészségre. Az energiaital és az alkohol együttes fogyasztása pedig végleges károsodást okozhat a májban, a szívben és a vesékben is.

Felváltották az üdítőket az energiaitalok. Fotó: Getty Images

Viszik, mint a cukrot

A törvényjavaslat tavaly tavasszal jelent, azóta számos szakértő megszólalt a témában. Ahogy mi is beszámoltunk róla, a fő probléma a koffeintartalom és az elfogyasztott mennyiség: sok felsős középiskolás üdítőként tekint az energiaitalokra, és ennek megfelelően fogyasztják is azokat. A tisztifőorvosi hivatal 2011 óta nagyjából félezer olyan esetről tud, amikor orvosi ellátásra volt szükség miattuk. A túlzott energiaital-fogyasztás ugyanis szív- és érrendszeri, valamint idegrendszeri panaszokat okozhat, valamint álmatlanságot, szorongást és emésztési zavarokat.

Juhász Anna Evelin, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) Tudományos Bizottságának tagja a 24.hunak azt nyilatkozta, hogy a koffeintartalmú üdítőitaloknak, például a kólának a koffeintartalma jóval alacsonyabb, mint a kifejezett energiaitaloké. Ugyanakkor egy presszókávéban közel ugyanannyi koffein van, mint egy 250 milliliteres kiszerelésű serkentőitalban. Viszont a kávéval ellentétben az energiaitalok fogyasztása divatossá vált, akár naponta többször is isznak belőle, ez pedig növeli a koffeintúladagolás kockázatát.

Szorongás, szívritmuszavar, magas vérnyomás

Egy kutatás szerint már néhány korty energiaital egy kamasz stresszhormonszintjét akár 74 százalékkal is megemeli még az egészséges, erős szívű fiataloknál is, de különösen káros lehet a magasvérnyomás-betegekre. A szívritmuszavar, a fejfájás, a magas vérnyomás és a szorongás is gyakori panasz.

„A koffein és az energiaitalokban található serkentő összetevők gyermekeknél okozhatnak heves szívverést, szapora pulzust, fejfájást, szorongást, idegességet, túlpörgést, alvászavart, de akár hányást vagy hasmenést is. A krónikus betegséggel élő gyermekek esetén a mellékhatások kockázata nagyobb” – mondta Dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke a 24.hunak. Ahogy pedig egy másik riportban az RTL Híradónak nyilatkozta: "nincs olyan koffeinmennyiség és olyan energiaital-mennyiség, amelyre egy gyereknek vagy egy serdülőnek szüksége lenne."

MESZ: nem rosszabb, mint a kóla vagy a kávé

A Magyar Energiaital Szövetség is reagált az új törvényre. Közleményükben azt írták, hogy „az energiaitalok azoknak az egészséges felnőtteknek készülnek, akiknek gyors energiára és éberségre van szükségük, vitaminokkal kiegészítve. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) megállapítása szerint egészséges felnőttek naponta akár 400 milligramm koffeint is biztonságosan fogyaszthatnak – ami körülbelül öt csésze kávénak vagy öt doboz energiaitalnak felel meg.” Hangsúlyozták, hogy valamennyi elérhető energiaital biztonságos élelmiszernek számít, „megfelel a szigorú magyar és uniós élelmiszer-biztonsági előírásoknak, amit például a Nébih részletes és átfogó vizsgálatai is igazoltak”.

Azt a MESZ is kiemelte, hogy a koffein fogyasztása gyermekek számára semmilyen formában nem ajánlott. Akár energiaitalról, akár kóláról, akár kávéról van szó, a koffein hatása mindegyikben azonos. „Egy 2025-ben publikált átfogó tanulmány szerint a 18 éven aluliak fő koffeinforrása a kávé (48,6 mg/nap), ezt követi a kóla (21,2 mg/nap), majd a tea (9,6 mg/nap). Az energiaitalok csupán a negyedik helyen szerepelnek (8,2 mg/nap). Mindez azt jelzi, hogy a fiatalok koffeinbevitelének legnagyobb részéért nem az energiaitalok, hanem más, jelenleg korlátozás nélkül hozzáférhető termékek felelősek” – tették hozzá.

Ismerik a veszélyeket, mégis isszák

Az energiaitalok fent felsorolt negatív hatásaival a fiatalok is tisztában vannak egy 2023-as online kérdőív szerint. Ezt összesen 9246 ember töltötte ki, közel negyedük fiatalkorú volt. A válaszok alapján a 18 év alattiak fele egy héten többször is iszik energiaitalt, annak ellenére, hogy több mint 97 százalékuk tisztában van annak kockázataival, és 53 százalékuk azzal is egyetért, hogy az energiaitalok függőséget okoznak. Minden kilencedik fiatal üdítőként issza az alapvetően felnőtteknek szánt, magas koffeintartalmú italt. A kiskorúak több mint fele tudatosan vásárol és megnézi ugyan az energiaitalok összetevőit, azonban mégsem riasztja el őket a hatóanyagok ismerete.

Zacher Gábor toxikológus korábban az RTL-nek azt nyilatkozta a törvénytervezettel kapcsolatban, hogy szerinte a fiatalok a tiltás ellenére is meg fogják tudni oldani, hogy hozzájussanak az energiaitalokhoz. "A felvilágosítás többet ér, mint a tiltás" - mondta.