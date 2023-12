WHO: a legújabb variáns „érdekes”

Bár az új variáns rendkívül gyorsan terjed, nem okoz súlyos tüneteket – mondta el több szakértő is a Reutersnek. A John Hopkins Bloombverg School of Public Health virológusa a portálnak kiemelte: bár több esetről hallunk, akik a JN.1-variánssal fertőződnek meg, mégsem jelent nagyobb kockázatot, mint a már régebbről ismert változatok.

A WHO állásfoglalása szerint a jelenleg elérhető vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedés ellen, az új variánst is beleértve.

Az új változat igen fertőző, de nem annyira veszélyes. Fotó: Getty Images

Aki most prüszköl, covidos

Közben Magyarországon is nagyon sokan küzdenek felső légúti panaszokkal ezekben a hetekben, a megbetegedések jelentős része mögött pedig koronavírus-fertőzés áll. „Jelenleg aki az utcán köhög, prüszköl, náthás, jó eséllyel covidos, legalábbis a tesztek ezt igazolják” – mondta el az RTL Híradónak nyilatkozva egy budapesti háziorvos. A riportban azt is megmutatta, hogy csak a hétfői napon több mint húsz koronavírustesztet végeztek a rendelőben, és a tesztek közel fele pozitív eredményt mutatott. Hozzátette, száznál is több pácienst fogadott aznap, többségük felső légúti panaszokkal érkezett.