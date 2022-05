Veszélyben az ukrán egészségügyi ellátás

Nemrég írtunk arról, hogy Ukrajnában a háború miatt visszatérhetnek olyan rég nem látott fertőző betegségek, mint a járványos gyermekbénulás, a kolera vagy a tífusz. Most a WHO európai elnöke hívta fel arra a világ figyelmét, hogy fennáll a kolerajárvány veszélye, és nő a szexuális visszaélés száma is. Hans Kluge azt mondta, hogy jelenleg minden harmadik ukrán páciens azzal a problémával szembesül, hogy nem tud hozzáférni gyógyszereihez, a konfliktusövezetekben élő betegek ötöde pedig pszichológiai segítségre szorul.

Az ország keleti részéről érkezett ukránok orvosi kezelést kapnak Lvivben. Joe Raedle/Getty Images

Már több mint 220-szor támadtak kórházakat

A WHO azt szorgalmazza, hogy vizsgálják ki a kórházakra mért fegyveres csapásokat. „Az egészségügyi ellátórendszer ellen 226 támadást igazoltak Ukrajnában. Ez naponta csaknem három támadást jelent február 24-e óta. Ezekben legalább hetvenöt ember vesztette életét és ötvenkilencen megsebesültek” – ismertette.

Kijelentette, hogy semmivel sem lehet igazolni az egészségügyi dolgozók elleni támadásokat, és sürgette az incidensek kivizsgálását. „Egyetlen egészségügyi szakembernek sem lenne szabad a penge élén táncolva űznie foglalkozását” – tette hozzá.

Tagadják, hogy civileket támadtak volna

Oroszország határozottan tagadja, hogy hadművelete során civileket is támadna. Jarno Habicht, a WHO ukrajnai képviseletének vezetője szerint azonban több gondozóközpont, kórház és mentőkocsi károkat szenvedett az orosz támadások során. Habicht megemlítette továbbá, hogy gondot okoz a koronavírus-járvány is, amely továbbra sem ért véget. Szorgalmazta, hogy ki kellene terjeszteni az oltási programot, illetve meg kellene erősíteni a szűrővizsgálatok rendszerét is.

Dorit Nitzan, a WHO ukrajnai incidenskezelési menedzsere hozzátette, hogy a többhetes ostrom nyomán orosz erők kezére került Mariupol azon területek között van, ahol esetleg kitörhet a kolerajárvány.