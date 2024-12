Tűzveszély a lakásban: ebből van a legtöbb baj az ünnepek alatt

„Annak érdekében, hogy ne végződjön tragédiával az advent, a karácsony, néhány apróságra nem árt odafigyelni” – hívta fel a figyelmet az InfoRádiónak nyilatkozva Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Hozzátette, kisebb tüzek mellett évről évre előfordulnak az ünnepi időszakban olyan balesetek is, amikor a teljes lakás kiég. Ezzel együtt egy egy négyzetméteres tűz is sok bosszúságot okoz, hiszen a falak biztosan bekormolódnak tőle, így nem ússzuk meg az újrafestés költségét.

Az adventi koszorúk kapcsán a tűzoltó a gyertyák tűzoltó alátétjének fontosságát emelte ki. Közepén egy gyertyatüske tartja helyén a gyertyát, amely ha leégett, az alján található apró tálca gátolja meg a tűz terjedését és a koszorú meggyulladását. „Mert ha ég a koszorú, akkor másodpercek kérdése, és ég az asztal, onnantól pedig már az egész szoba” – mutatott rá az interjúban Mukics.

A karácsonyfák kapcsán a fenyő kiszáradásáról beszélt: minél hamarabb visszük be a fát a fűtött lakásba, annál jobban kiszárad karácsonyig, ami a tűzveszélyt is fokozza. Éppen ezért érdemes vásárlás után egy vödör vízbe állítani. Sőt, kaphatóak olyan talpak is, amelyeknél vízben áll a fa, így az ünnep idején sem szárad ki olyan gyorsan. Ami a díszítést illeti, gyertyákat és csillagszórókat semmi esetre sem szabad a karácsonyfára tenni, egyben a régi fényfüzérektől is óvakodjunk, mert könnyen felhevülhetnek. Végezetül magát a fát tegyük mindentől legalább másfél méter távolságra, így sem egy esetleges tűz, sem a fa eldőlése nem hordoz majd magában akkora veszélyt.

