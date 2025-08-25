A mentők komolyan vették a panaszait, ennek köszönheti életét a 41 éves nő

„A napokban egy 41 év körüli hölgy írt levelet a Mentőszolgálatnak, amelyben engedélyt kért rá, hogy meglátogathassa korábbi ellátóit és köszönetet mondjon nekik áldozatos munkájukért” – osztotta meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Félt, hogy nem veszik komolyan panaszait
A nő még áprilisban lett rosszul az otthonában. Félt, hogy senki nem veszi majd komolyan panaszait, de a mentőt hívott magához. A helyszínre érkező szentendrei bajtársak megnyugtatták, megvizsgálták, majd kórházba szállították a beteget. Hamar ki is derült, hogy a segélykérés valóban indokolt volt.
„Sokkal komolyabb volt a gond, mint azt bárki sejthette a tünetek alapján. Tüdőembólia, és a kórházi kivizsgálásoknak köszönhetően azóta már egy rosszindulatú daganat műtétet is túl vagyok, 41 évesen!” – fogalmazott levelében a hálás nő.
Megható találkozás
A nő azóta felépült és hazamehetett a kórházból, ám „a mentőket és az irántuk érzett hálát nem felejtette el” – derült ki a posztból. A hölgy végül a napokban találkozhatott az őt ellátó életmentőkkel, és egy kis sütemény kíséretében személyesen is köszönetet mondhatott nekik.
Mikor gyanakodjuk tüdőembóliára?
Ahogy betegségismertetőnkben is olvasható, a kórházba került betegek ugyan csak nagyjából 1 százaléka küzd tüdőembóliával, ám a váratlanul elhunyt betegek mintegy 5 százalékánál igazolják, hogy a tüdőembólia volt a halál oka. Az embólia, vagyis az érkatasztrófa akkor jön létre, amikor valamelyik ér üregében idegen test (embólus) jelenik meg, amely elzárja a vér áramlásának útját. Az „idegen test” a leggyakrabban egy trombózisból leszakadt vérrög, ám esetenként légbuborék, zsírcsepp, levált aterómás lemez, daganatos sejt vagy baktériumgyülem is akadályt képezhet az érben. Tüdőembólia esetén az embólus egy tüdőartériát zár el.
A tüdőembólia jellemző tünetei az alábbiak:
- eszméletvesztés
- felületes légzés
- izgatottság
- köhögés
- láz
- légzészavar
- mellkasi fájdalom
- nyugtalanság
- szapora légzés
- szédülés
- szorongás
- vérköpés
Kiemelt képünk illusztráció, forrása: mentok.hu