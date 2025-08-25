A mentők komolyan vették a panaszait, ennek köszönheti életét a 41 éves nő

„A napokban egy 41 év körüli hölgy írt levelet a Mentőszolgálatnak, amelyben engedélyt kért rá, hogy meglátogathassa korábbi ellátóit és köszönetet mondjon nekik áldozatos munkájukért” – osztotta meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Félt, hogy nem veszik komolyan panaszait

A nő még áprilisban lett rosszul az otthonában. Félt, hogy senki nem veszi majd komolyan panaszait, de a mentőt hívott magához. A helyszínre érkező szentendrei bajtársak megnyugtatták, megvizsgálták, majd kórházba szállították a beteget. Hamar ki is derült, hogy a segélykérés valóban indokolt volt.

„Sokkal komolyabb volt a gond, mint azt bárki sejthette a tünetek alapján. Tüdőembólia, és a kórházi kivizsgálásoknak köszönhetően azóta már egy rosszindulatú daganat műtétet is túl vagyok, 41 évesen!” – fogalmazott levelében a hálás nő.

Megható találkozás

A nő azóta felépült és hazamehetett a kórházból, ám „a mentőket és az irántuk érzett hálát nem felejtette el” – derült ki a posztból. A hölgy végül a napokban találkozhatott az őt ellátó életmentőkkel, és egy kis sütemény kíséretében személyesen is köszönetet mondhatott nekik.

Mikor gyanakodjuk tüdőembóliára?

Ahogy betegségismertetőnkben is olvasható, a kórházba került betegek ugyan csak nagyjából 1 százaléka küzd tüdőembóliával, ám a váratlanul elhunyt betegek mintegy 5 százalékánál igazolják, hogy a tüdőembólia volt a halál oka. Az embólia, vagyis az érkatasztrófa akkor jön létre, amikor valamelyik ér üregében idegen test (embólus) jelenik meg, amely elzárja a vér áramlásának útját. Az „idegen test” a leggyakrabban egy trombózisból leszakadt vérrög, ám esetenként légbuborék, zsírcsepp, levált aterómás lemez, daganatos sejt vagy baktériumgyülem is akadályt képezhet az érben. Tüdőembólia esetén az embólus egy tüdőartériát zár el.

A tüdőembólia jellemző tünetei az alábbiak:

eszméletvesztés

eszméletvesztés felületes légzés

felületes légzés izgatottság

izgatottság köhögés

láz

légzészavar

légzészavar mellkasi fájdalom

nyugtalanság

nyugtalanság szapora légzés

szapora légzés szédülés

szorongás

szorongás vérköpés

